Тренеры из Москвы провели обучение для водителей «Норильсктрансгаза»

Безопасное вождение — это когда водитель, независимо от действий других участников дорожного движения и обстановки на дороге, не допускает ДТП. При этом очень важен факт, что «не попадает» и «не допускает» — разные вещи. «Не попадает» — это, возможно, просто повезло, а вот «не допускает» — это значит совершает поступки и действия, чтобы не попасть в аварию.

«Обучение защитному вождению — необходимое действие в современном мире. В связи с ростом автотранспорта на дорогах страны, и Норильска в частности, низким уровнем готовности водителей (о чём свидетельствует статистика ДТП) возникает потребность в умении критически оценивать дорожную ситуацию, прогнозировать, предупреждать и предотвращать возможность возникновения ДТП. Именно на это и нацелена программа обучения защитному вождению водителей Общества и Компании в целом. Снижение числа, а в дальнейшем и исключение ДТП с участием наших водителей», — отмечает Евгений Мазурик, главный механик — начальник отдела АО «Норильсктрансгаз».

Инструктор Иван Шпомер уверен: получая водительские права, мы обладаем определёнными знаниями, в процессе вождения добавляется опыт, и нам кажется, что, управляя автомобилем, мы всё делаем правильно. Но мы читаем дорогу по собственным ощущениям, не замечая многие моменты.

Уступи дорогу! Пристегнись! Не пытайся проскочить на красный! Банальные и известные любому водителю правила, которые тем не менее нелишним будет повторить, чтобы обезопасить не только себя, но и других участников движения.

Обучение по безопасному вождению прошёл 41 водитель автомобилей всех типов и грузоподъёмности управления технологического транспорта и специальной техники АО «Норильсктрансгаз». Ежедневно с 14 по 22 сентября напоминали и проверяли теоретические знания в учебном классе на ГРС-1. После перерыва — практика по улицам города. За рулём водителям предстояло показать навыки вождения, то, как они действуют в той или иной ситуации: на широкой или узкой дороге, при маневрировании, выборе траектории и т. д.

В завершение обучения — тестирование по теории, 20 вопросов. За успешную сдачу теоретической и практической частей водителям выдали сертификаты. Сотрудники «Норильсктрансгаза» справились все.