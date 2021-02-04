МАУ ИЦ «Норильские новости»

Третья фаза клинических испытаний препарата «Гам-КОВИД-Вак» окончена

Третья фаза клинических испытаний препарата «Гам-КОВИД-Вак» окончена

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Третья фаза клинических испытаний препарата «Гам-КОВИД-Вак» окончена

По её результатам эффективность вакцины «Спутник V» равна 91,6%.

Третья фаза клинических испытаний препарата «Гам-КОВИД-Вак» окончена

По итогам испытаний учёные отметили, что гуморальный иммунитет выработался почти у 98% добровольцев, а клеточный иммунитет — у 100%. Все побочные эффекты вакцины сведены к минимуму и в случае появления протекали в лёгкой форме.

Также учёные отметили, что после вакцинации у добровольцев в 1,3–1,5 раза увеличился уровень антител в сравнении с теми, кто переболел COVID-19.

Напомним, что 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. В Норильске вакцинировались уже около 2 500 человек.

Фото Владимир Макушкин
4 февраля в 09:25 670
КоронавирусВакцинацияСпутник-V
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