Третья фаза клинических испытаний препарата «Гам-КОВИД-Вак» окончена
Третья фаза клинических испытаний препарата «Гам-КОВИД-Вак» окончена
По её результатам эффективность вакцины «Спутник V» равна 91,6%.
По итогам испытаний учёные отметили, что гуморальный иммунитет выработался почти у 98% добровольцев, а клеточный иммунитет — у 100%. Все побочные эффекты вакцины сведены к минимуму и в случае появления протекали в лёгкой форме.
Также учёные отметили, что после вакцинации у добровольцев в 1,3–1,5 раза увеличился уровень антител в сравнении с теми, кто переболел COVID-19.
Напомним, что 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. В Норильске вакцинировались уже около 2 500 человек.