Третья фаза клинических испытаний препарата «Гам-КОВИД-Вак» окончена

По итогам испытаний учёные отметили, что гуморальный иммунитет выработался почти у 98% добровольцев, а клеточный иммунитет — у 100%. Все побочные эффекты вакцины сведены к минимуму и в случае появления протекали в лёгкой форме.

Также учёные отметили, что после вакцинации у добровольцев в 1,3–1,5 раза увеличился уровень антител в сравнении с теми, кто переболел COVID-19.

Напомним, что 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. В Норильске вакцинировались уже около 2 500 человек.