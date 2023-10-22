Трезвости быть!

Инициатором проведения встречи с представителями органов власти, системы образования, силовых структур и общественных организаций выступил педагог норильской гимназии № 7 Владислав Смекалин. Преподаватель с 2018 года проводит уроки трезвости.

— В нашей стране растёт число случаев самоотравления школьников алкоголем, табаком и другими ядами. Статистика показывает, что традиционные формы профилактики проблему не решают. Цель проекта «Здоровый выбор» — перевести работу по профилактике из плоскости запугивания последствиями в плоскость формирования отношения к трезвости, как ценности. Также важно научить детей и их родителей избегать ситуаций, когда употребление ядов навязывается с помощью рекламы, — подчеркнул Владислав Владимирович.

В прошлом году инициатива норильчанина «Здоровый выбор» победила в конкурсе социальных проектов «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Владислав Смекалин и его команда запустили сайт здоровый–выбор.рф, где делятся новостями с уроков трезвости из разных образовательных учреждений и методическими материалами. Круглый стол — одно из ключевых мероприятий проекта. Гостями мероприятия стали Максим Хисмятуллин, председатель Ивановской областной общественной организации утверждения и сохранения трезвости «Трезвый город Иваново», и Александр Вшивцев, учредитель общественной организации утверждения и сохранения трезвости «Трезвый Нижний Тагил».

Языком цифр

С приветственной речью к участникам круглого стола обратилась Наталья Коростелева, заместитель главы Норильска по социальной политике.

— Когда Владислав Смекалин обратился к нам с идеей проекта «Здоровый выбор», мы не ожидали, что гимназия № 7 так глубоко погружена в тему. Все заинтересованы в благополучии города и его жителей и инициативу поддержали, в том числе и программа «Мир новых возможностей». Спасибо гостям, которые приехали поделиться своими знаниями и опытом. В проекте уже задействованы несколько образовательных учреждений Норильска, но хочется верить, что их будет больше, — отметила Наталья Михайловна.

Модератором дискуссии выступил Максим Хисмятуллин. Первым он предоставил слово Игорю Большакову, начальнику управления по делам ГО и ЧС администрации Норильска.

— В 2023 году в городе произошло 176 пожаров, что на 24,8% меньше, чем в прошлом году (234 пожара). Количество случаев гибели людей выросло в два раза, в 2023 году в огне погибло 10 человек. Также в 3 раза увеличился рост количества травмированных — 9 случаев в 2023 году. Основные причины — неисправность электрооборудования и неосторожное обращение с огнём в состоянии алкогольного опьянения. Например, часто люди засыпают с непотушенными сигаретами. Администрация города и силовые структуры регулярно проводят с населением работу по предот-вращению случаев нарушения пожарной безопасности. Разъясняем норильчанам, что состояние алкогольного опьянения ведёт к совершению неадекватных поступков при обращении с огнём, — рассказал Игорь Александрович.

Модератор круглого стола также подчеркнул, что в среднем по стране примерно 30% от общего числа погибших при пожарах — люди в состоянии опьянения.

Влияние употребления алкоголя на совершение правонарушений и преступлений раскрыла в своём выступлении подполковник полиции Ольга Курунина, начальник отделения по делам несовершеннолетних Норильского ОМВД.

— В этом году лица в состоянии алкогольного опьянения совершили 257 преступлений. В 2023 году административных правонарушений, связанных с употреблением алкоголя в общественных местах и появлением в нетрезвом виде, было меньше на 22% и 9% соответственно. Среди несовершеннолетних в этом году снизилось количество лиц в возрасте от 14 до 18 лет, которые употребляют алкоголь — на 60%. Подростки не совершили ни одного преступления в состоянии алкогольного опьянения, — отметила Ольга Николаевна. — Одно из важных направлений работы полиции — проверка торговых точек на предмет соблюдения правил продажи алкоголя. Напомню, что продавать его несовершеннолетним категорически запрещено. В этом году выявлено 10 недобросовестных продавцов, в прошлом — 14.

По её словам, от случаев употребления алкоголя не застрахованы и благополучные семьи, где родители даже не подозревают, что их дети могут совершить правонарушение:

— Случай из практики. Школьник в актировку остался дома, а родители были на работе. В гости пришёл приятель–ровесник. В холодильнике подростки обнаружили открытую бутылку со спиртным и выпили его. В итоге одному из ребят стало плохо. При обращении за медицинской помощью о факте употребления алкоголя стало известно сотрудникам полиции. Когда беседовали с матерью пострадавшего, она очень удивилась и сказала, что не ожидала от своего ребёнка такого поступка.

Доклад врача психиатра–нарколога высшей категории из Красноярского краевого психоневрологического диспансера № 5 Александра Фролова был посвящён анализу влияния иноксикантов на здоровье взрослых и детей.

— Растёт общая и первичная заболеваемость по основным нозологическим единицам: зависимостям от употребления алкоголя и наркотических веществ, последствиям злоупотребления алкоголем и наркотическими веществами. Общая заболеваемость — это число всех случаев заболеваний, с которыми население обратилось за данный год за медицинской помощью в нашу организацию здравоохранения. В 2021 году этот показатель составил 1496 случаев, а в 2022 году уже 1696. А первичная заболеваемость — установление пациенту заболевания впервые в жизни в данном году. За 9 месяцев 2022 года к нам обратилось 70 человек, у которых выявили синдром зависимости от алкоголя. В этом году — 62. А если говорить о наркотиках, то здесь отмечается двукратный рост: в прошлом году — 9 человек, а в 2023 году — 18. Многие приходят анонимно, эти случаи не попадают в статистику. Сейчас чаще всего употребляют психостимуляторы. Популярные ранее спайсы почти не встречаются. Последствия от употребления веществ всем известны — может пострадать желудочно–кишечный тракт, дыхательная система, центральная нервная система вплоть до инвалидизации и летального исхода. Дети обычно приходят на приём с родителями. Близкие беспокоятся и просят проверить, не употребляет ли что-либо их ребёнок. Специалисты нашего учреждения всегда проводят беседу, рассказывают о последствиях, дают возможность сдать анализы. Важно осторожно общаться с детьми, чтобы не оттолкнуть от себя чадо, — уверен Александр Сергеевич.

Обмен опытом

Участники круглого стола обсудили формы и направления профилактической работы на разных территориях. Максим Хисмятуллин рассказал о приёмах ивановских общественников. Они считают, что запреты и запугивание не работают, акцент следует сместить в сторону формирования положительного мнения о трезвости. Также активные граждане должны готовить базу для изменения законодательства: следует запретить навязывание алкоголя в рекламе, а также не продавать его вместе с пищевыми продуктами.

Александр Вшивцев познакомил собравшихся с положительной практикой создания в Якутии территорий, свободных от алкоголя и табака. Запрет на их продажу инициировали жители сельских поселений. Положительный опыт хотят применить у себя и другие регионы.

Татьяна Вящева, представительница красноярского отделения общественной организации «Общее дело», предложила активнее вовлекать детей в интерактивные занятия по программе «Сверстник — сверстнику» и продвигать концепцию ЗОЖ. В этом молодёжи поможет участие в проектном конкурсе «ДоброВолецПРО». Лучшие практики получат грантовую поддержку, а их авторы — баллы на платформе Добро.ру.

Начальник управления по взаимодействию с общественными организациями и молодёжной политике администрации Норильска Лидия Леу в ходе встречи рассказала гостям о том, как в нашем городе работает служба профилактики наркомании. На базе Молодёжного центра ведут приём 9 штатных психологов, функционирует телефон доверия. Также в Норильске действует программа «Ровесник — ровеснику».

Фото Владимира Макушкина и организаторов проекта «Здоровый выбор»