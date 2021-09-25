Три дня на размышление

Четыре плюс один

Партия «Единая Россия» сохранила конституционное большинство, набрав 49,82% голосов. Об этом сообщил Центризбирком после обработки всех итоговых протоколов участковых комиссий.

На втором месте — КПРФ (18,93%), на третьем — ЛДПР (7,55%). Кроме вышеназванных партий в Госдуму по партийным спискам также проходят «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%). Все они преодолели электоральный барьер в 5%. Ещё три партии провели в парламент своих одномандатников — это «Родина», «Гражданская платформа» и «Партия Роста».

Выборы в Госдуму проходили в России с 17 по 19 сентября. Во время трёхдневного голосования в стране работало почти две тысячи избирательных участков. Явка составила 51,68%. «Это больше, чем в прошлую кампанию», — сказала глава ЦИК Элла Памфилова, напомнив, что в 2016 году явка была 47,88%. Парламентские выборы прошли спокойно, организованно и вызвали у россиян больше интереса, чем прошлые. Нарушений стало меньше, а кибератаки на ЦИК и другие структуры не повлияли на волеизъявление граждан. При этом несколько глав участковых комиссий потеряли свои посты ещё в процессе выборов. Причины — вбросы, небрежное хранение бюллетеней и прочие нарушения.

Согласно предварительным сведениям, о числе депутатских мандатов по итогам парламентских выборов партия «Единая Россия» может получить 324 места в Госдуме. Это следует из данных на сайте Центральной избирательной комиссии по федеральному и одномандатным округам.

Единороссы получают по федеральным спискам кандидатов 126 депутатских мандатов, а по итогам выборов по одномандатным округам у партии 198 депутатских мандатов. Коммунистическая партия Российской Федерации получает 57 депутатских мандатов, из которых по федеральным спискам — 48, а девять — по одномандатным округам. У партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» 27 депутатских мандатов, в том числе 19 по федеральным спискам и восемь — по одномандатным округам. ЛДПР получает 21 депутатский мандат, из них по одномандатным округам — два.

В полном составе

Состав нижней палаты парламента заметно изменится, в ней появится много новых лиц, в том числе медийные персоны — журналисты и телеведущие. Председатель ЦИК среди особенностей избирательной кампании выделила расширение политического разнообразия: если последние три созыва Госдума состояла из четырёх фракций, то теперь она становится пятипартийной. Компанию «старожилам» составит фракция «Новые люди». Эта политическая сила, по словам её председателя — бизнесмена Алексея Нечаева, намерена занять нишу защитников интересов предпринимателей. Среди предвыборных тезисов партии — введение новой экономической модели с опорой на малый и средний бизнес, инновационное развитие, снижение административного, силового и налогового давления на бизнесменов.

Свой единственный мандат сохранила партия «Родина» — её по–прежнему будет представлять Алексей Журавлев, он подтвердил полномочия председателя в одномандатном округе в Тамбовской области. Лидер «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов переизбрался в своём округе в Башкирии.

В Госдуму возвращается и депутат от Санкт–Петербурга Оксана Дмитриева. В шестом созыве нижней палаты она представляла «Справедливую Россию», теперь — «Партию Роста».

Пять мандатов в новой Думе достанутся самовыдвиженцам. Среди них — действующий депутат Владислав Резник (переизбрался от Адыгеи), координатор отрядов «Лиза Алерт» Олег Леонов, а также публицист и телеведущий Анатолий Вассерман (оба из Москвы). Остальные партии не получили мандатов в Госдуме ни по спискам, ни по округам.

Свои места в нижней палате сохранили многие из действующих депутатов–единороссов. Так, нынешний спикер Государственной Думы Вячеслав Володин одержал уверенную победу в своём округе в Саратовской области. Вице–спикер Ирина Яровая — на Камчатке, а другой зампред Госдумы — Петр Толстой — в Москве. Глава фракции «Единой России» Сергей Неверов победил в одномандатном округе в Смоленской области.

Под наблюдением

Возвращаясь к теме демократичности и прозрачности выборов, Элла Памфилова сообщила, что более 25 тысяч избирательных бюллетеней в 35 регионах признаны недействительными. По её оценке, в масштабах страны это «мизерный, ничтожный результат». В итоге проверок результаты голосования были отменены на трёх избирательных участках в Крыму, Калмыкии и Санкт–Петербурге. Это, сказала председатель ЦИК, связано с нарушениями процедуры голосования. В дальнейшем возможно выявление и других нарушений, проверять жалобы будут тщательно, указала она коллегам в регионах.

На прошедших выборах работали около 250 наблюдателей из 55 стран. Из–за пандемии коронавируса численность миссий пришлось сократить, тем не менее прибывшие в Россию представители иностранных государств и международных организаций отмечали, что им были созданы все условия для работы как в столице, так и в регионах. Члены зарубежных миссий отметили высокий уровень организации голосования и низкое количество нарушений.

Некоторые иностранные парламентарии проявили смелость и отправились на выборы в российский Крым. Увиденным они остались довольны. «Избирательный процесс полностью прозрачен, эффективен, отсутствуют какие– либо препятствия для волеизъявления граждан», — заявил журналистам в Симферополе депутат Национального собрания Франции Жером Ламбер. При этом он подчеркнул, что уровень дезинформации о выборах в России на Западе сохраняется на высоком уровне, что не может не вызывать удивление и беспокойство. По его словам, можно критиковать те или иные политические процессы, но недопустимо рассказывать небылицы, чем грешат даже серьёзные французские издания.

Информационный фон

Между тем, Общественная палата РФ перед выборами провела обучение более чем 250 тысяч наблюдателей, в том числе — от партий. Для них был разработан «золотой» стандарт, своеобразный чек–лист, по которому наблюдатель проверяет соблюдение всех избирательных процедур.

«В ходе проверки наши наблюдатели по всей стране сообщили о 865 случаях несоответствия «золотому» стандарту. По результатам обработки сообщений 192 сигнала подтвердились», — рассказала секретарь ОП РФ Лидия Михеева на брифинге в ситуационном центре палаты. Еще 116 сообщений, по её словам, находятся в работе.

Киберволонтеры ОП РФ за три дня голосования выявили примерно 14 тысяч недостоверных сообщений о выборах, сообщил первый зампред координационного совета ОП по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич. «В последний день голосования, 19 сентября, было зафиксировано около четырёх тысяч ложных, вводящих в заблуждение сообщений о выборах депутатов Госдумы, их число в общей сложности за три дня голосования составило порядка 14 тысяч», — сообщил он ТАСС.

По словам эксперта, самым богатым на фейки днём оказалась пятница, когда киберволонтеры выявили 7000 фальшивок. Представитель ОП напомнил, что с начала года и до первого дня голосования было выявлено пять тысяч фейков о выборах, таким образом, их число за весь год превысило 19 тысяч. Однако такой вал ложной информации не повлиял на явку избирателей, подчеркнул он.

Общая цель

Президент России Владимир Путин, выслушав доклад главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, отметил ответственный подход россиян к голосованию. «Хочу поблагодарить вас за доверие, дорогие друзья, за вашу активную жизненную позицию. Действительно, выше 51 процента явки — это намного больше, чем 47 с лишним процентов на прошлых выборах. Это говорит о том, что люди ответственно подходят к формированию высшего представительного органа власти страны — Государственной Думы. От её работы действительно зависит стабильность в стране, процветание России, движение вперед», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент рассчитывает, что депутаты восьмого созыва от самых разных партий сделают всё, что от них зависит, чтобы оправдать доверие своих избирателей.

«У нас одна, общая цель — процветание России и её граждан», — заявил он.

По материалам «Российской газеты»