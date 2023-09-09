Три грани вдохновения

Агентство развития Норильска (АРН) с 2019 года при поддержке компании «Норникель» реализует проект «Норильская галерея уличных искусств «АРкТика». За это время в городе появилось 12 паблик–артов. Например, панно в Кайеркане, на котором изображена сова, 3D–иллюзия с воздушными шарами на доме № 33а на улице Комсомольской. К середине сентября появятся муралы на фасадах двух электрических подстанций и складского помещения. Сейчас над созданием рисунков работает команда художников из Красноярска, Серпухова и Екатеринбурга. Всех мастеров команде АРН рекомендовал известный специалист в сфере монументальной живописи Дмитрий Аске.

– В марте мы начали обсуждать с художниками особенности предстоящей работы. Мастера предварительно изучали город и локацию, где будут располагаться объекты. В этот раз задача была не совсем обычной. Впервые взяли в работу не жилые здания, а технические сооружения. Хотим показать, что и такие нестандартные объекты могут преображаться. В течение нескольких месяцев приглашённые специалисты разрабатывали макеты. Центральную композицию решили посвятить теме кино, так как оно тоже относится к творческой индустрии. Справа от центра уже готов мурал с цветочными мотивами, который создал художник из Екатеринбурга Сергей Акрамов. Выбор темы обусловлен любовью норильчан к комнатным растениям. Мы уверены, что изображение найдёт отклик в сердцах жителей города. На фасаде третьего помещения будет абстрактный рисунок. Все изображения объединит общая цветовая гамма, — рассказала Алёна Смирнова, специалист по реализации социокультурных и образовательных проектов АРН.

Как отметили специалисты АРН, проект «АРкТика» будет развиваться. После завершения очередного этапа работ начнутся выбор нового объекта для преображения, подбор исполнителей, обсуждение с ними тематики и стилистики росписи.

И для нас цвели цветы

Екатеринбургский художник Сергей Акрамов занимается монументальным искусством более 15 лет. В его творчестве преобладают флористические мотивы. Мастер впервые побывал в Норильске.

– Меня вдохновляют природные сюжеты, растительность. Важное место в творчестве занимают комнатные растения как символ единения человека и природы. Моя любимая тематика заряжает вдохновением. Комнатные растения могут оживить любое пространство, выбранный рисунок символизирует жизнь во всех её проявлениях. При создании мурала я использовал изображения разных комнатных растений. Выбрал самых ярких и известных представителей флоры — фикус, филодендрон и монстеру. Собрал их в единый сюжет. Мы работаем втроём с коллегами, и наши изображения должны перекликаться. Помещение справа украшено абстракцией, поэтому я добавил похожие элементы в свою работу. Цветовую гамму выбирали такую, чтобы совпадала с зимним и летним настроением жителей города. А фиолетовые и розовые оттенки в моём рисунке похожи на свет ламп для выращивания растений, — рассказал Сергей Акрамов.

По словам художника, рельефная обшивка из металлических листов несколько затрудняла нанесение краски, однако в итоге получился интересный эффект — рисунок стал более объёмным. Кажется, будто он размещён на ткани.

– Норильск меня хорошо встретил, с погодой повезло. Я начал работу 22 августа и завершил примерно за неделю. Чем больше времени занимает подготовительный этап, тем быстрее создаётся роспись фасада. У каждого мастера есть свой способ перенесения эскиза на рабочую поверхность. Я использую квадратную разметку. При создании данного мурала эскиз дорабатывал уже в процессе нанесения на стену, — поделился художник.

Полюбоваться авторской росписью можно во дворе дома № 33а на улице Комсомольской. На двух других объектах работа продолжается.

Креативное кино

Художник Роман Мураткин из Серпухова — автор эскиза росписи фасада центрального здания. Он рассказал, что творчеством интересовался с детства, потом увлёкся культурой хип–хопа и граффити, а с 2014 года стал создавать муралы.

– Тематику росписи выбирали вместе с сотрудниками АРН. В итоге я решил построить сюжет на отсылках к киноиндустрии. Поскольку мне эта тема близка, эскиз разработал быстро, за четыре дня. Идея родилась почти сразу. Я изобразил съёмочную площадку в процессе создания очередного шедевра: режиссёр и оператор что–то активно обсуждают с актрисой, на заднем плане занят работой осветитель. Фоном станет хромакей в сине–зелёных оттенках, который используется при съёмке клипов и кино. Прототипов у моих героев нет, вдохновлялся абстрактными образами, — отметил Роман Мураткин.

Художник планирует завершить работу в первой декаде сентября. Работа с небольшими объектами требует тщательной прорисовки деталей и задействования большего количества кистей.

Что касается техники переноса эскиза на фасад, то Роман сначала создаёт вспомогательную сетку из произвольных линий, затем фотографирует стену и накладывает на снимок линейный эскиз в специальной компьютерной программе. Получившийся рисунок нужно распечатать и переносить на стену по опорным точкам.

Норильский лабиринт

Художник Юрий Аверин из Красноярска планирует создать абстрактный рисунок, который будет перекликаться с остальными его работами.

– В последнее время создаю композицию, которая называется «Части целого». Каждый мой рисунок становится фрагментом большой смысловой работы. И мурал в Норильске не станет исключением. В каждом новом городе перед созданием эскиза росписи фасада я изучаю локацию, где будет расположен объект, карты, архитектурные объекты и дорожные развязки рядом. И только после этого создаю композицию. Хочу, чтобы житель увидел привычную ему картину по–новому. Я использую отсылки к локациям, которые будут узнаваемы для норильчан. Когда изучал карты, мне показалось, что здешняя застройка напоминает лабиринт. Приехал в Норильск, увидел всё своими глазами и понял, что мои первые впечатления оказались верными. Работа над эскизом заняла несколько месяцев, — рассказал Юрий Аверин. У Юрия тоже есть свой способ переноса эскиза на фасад здания.

– Я перекладываю макет с помощью проектора. Геометрическая абстракция позволяет точно перенести элементы и их пропорции. Файл с эскизом открываю в графическом редакторе, подключаю проектор, высвечиваю на стену фрагмент будущего рисунка. После этого с помощью автовышки самостоятельно или с помощью ассистента переношу контур. Для этого использую строительный карандаш, аэрозольную или фасадную краску. В Норильске мне помогает напарник Артём Дёмин. Мы будем использовать в работе валики, краскопульты, скотч и кисти. Для создания изображения выбрали минеральную щёлочестойкую фасадную краску, чтобы мурал не выцветал несколько лет. Планируем завершить все работы за две недели, а если погода позволит, то и раньше, — поделился художник из Красноярска.

Юрий Аверин рассказал, что обычно работает в минималистичном стиле, предпочитает чёрно–белую графику или задействует до шести цветов. Мурал в Норильске будет выполнен с использованием 18 оттенков — это интересный опыт.

А вы уже представили готовую композицию из трёх преображённых объектов? Это как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть!

Фото Василисы Ламовой