Три рейда на соблюдение противоэпидемиологических мер за четыре дня
Три рейда на соблюдение противоэпидемиологических мер за четыре дня
Сотрудники полиции и Роспотребнадзора уже на постоянной основе проводят проверки на наличие необходимых во время пандемии средств защиты.
Только за четыре дня было проведено три рейда – 28 и 29 ноября, 1 декабря. При проверке автобусов особое внимание уделялось наличию масок и перчаток у водителей и кондукторов, а также санитайзера в салоне. На пассажиров, которые находились в транспорте без защитной маски, составляли протокол.
Всего за три проверки было составлено семь протоколов. 28 и 29 ноября по итогам рейдов в Центральном районе и Талнахе Роспотребнадзором было составлено три протокола по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ в отношении двух юридических лиц и одного индивидуального предпринимателя, осуществляющих пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам. Сотрудники полиции со своей стороны также составили два протокола по ст. 20.6.1 КоАП РФ в отношении пассажиров.
Во время рейда, который прошёл 1 декабря, в Центральном районе специалисты Роспотребнадзора составили два протокола по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ в отношении кондуктора и водителя.
Все составленные административные материалы переданы в суд для дальнейшего принятия решений по ним.