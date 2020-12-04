Три рейда на соблюдение противоэпидемиологических мер за четыре дня

Только за четыре дня было проведено три рейда – 28 и 29 ноября, 1 декабря. При проверке автобусов особое внимание уделялось наличию масок и перчаток у водителей и кондукторов, а также санитайзера в салоне. На пассажиров, которые находились в транспорте без защитной маски, составляли протокол.

Всего за три проверки было составлено семь протоколов. 28 и 29 ноября по итогам рейдов в Центральном районе и Талнахе Роспотребнадзором было составлено три протокола по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ в отношении двух юридических лиц и одного индивидуального предпринимателя, осуществляющих пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам. Сотрудники полиции со своей стороны также составили два протокола по ст. 20.6.1 КоАП РФ в отношении пассажиров.

Во время рейда, который прошёл 1 декабря, в Центральном районе специалисты Роспотребнадзора составили два протокола по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ в отношении кондуктора и водителя.

Все составленные административные материалы переданы в суд для дальнейшего принятия решений по ним.