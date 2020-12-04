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Три рейда на соблюдение противоэпидемиологических мер за четыре дня

Три рейда на соблюдение противоэпидемиологических мер за четыре дня

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Три рейда на соблюдение противоэпидемиологических мер за четыре дня

Сотрудники полиции и Роспотребнадзора уже на постоянной основе проводят проверки на наличие необходимых во время пандемии средств защиты.

Три рейда на соблюдение противоэпидемиологических мер за четыре дня

Только за четыре дня было проведено три рейда – 28 и 29 ноября, 1 декабря. При проверке автобусов особое внимание уделялось наличию масок и перчаток у водителей и кондукторов, а также санитайзера в салоне. На пассажиров, которые находились в транспорте без защитной маски, составляли протокол.

Всего за три проверки было составлено семь протоколов. 28 и 29 ноября по итогам рейдов в Центральном районе и Талнахе Роспотребнадзором было составлено три протокола по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ в отношении двух юридических лиц и одного индивидуального предпринимателя, осуществляющих пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам. Сотрудники полиции со своей стороны также составили два протокола по ст. 20.6.1 КоАП РФ в отношении пассажиров.

Во время рейда, который прошёл 1 декабря, в Центральном районе специалисты Роспотребнадзора составили два протокола по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ в отношении кондуктора и водителя.

Все составленные административные материалы переданы в суд для дальнейшего принятия решений по ним.

Текст Дарья Правдивцева
Фото Ирина Яринская
4 декабря в 15:30 100
РейдМасочный режимКоронавирус
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