Трое норильчан лишились денег, попавшись на удочку аферистки
Трое норильчан лишились денег, попавшись на удочку аферистки
Жительница города Стерлитамак Республики Башкортостан обманула 67 мужчин, теперь она предстанет перед судом.
По данным правоохранителей, 22-летняя девушка с октября 2019 года по апрель 2021 года, используя многочисленные аккаунты в соцсетях, знакомилась с мужчинами из разных регионов России. В процессе общения она просила у собеседников одолжить ей денег якобы для того, чтобы оплатить похороны бабушки. Некоторым мужчинам предприимчивая барышня даже высылала фотографию, на которой была запечатлена она сама, а на заднем плане — постель с лежащим человеком, прикрытым белой простынёй. Как оказалось, под простынёй действительно лежала бабушка, только живая и здоровая, она просто спала.
Обманутые мужчины признавались, что фото убеждало их в правдивости истории. Они охотно оказывали девушке посильную помощь, переводя разные суммы. А после первых переводов в ход шли другие легенды: у некоторых пострадавших аферистка просила деньги взаймы якобы на билеты, чтобы приехать к ним в город для личного знакомства.
Как только кто-то из мужчин начинал просить вернуть долг, злоумышленница его блокировала. В общей сложности девушка обманула 67 мужчин из разных городов страны. Среди потерпевших трое норильчан. Общая же география обманутых обширна: заявления о мошенничестве написали жители Челябинска, Сургута, Таганрога, Петропавловска-Камчатского, Мурманска, Калуги, Вологды, Твери, Сочи, Санкт-Петербурга, Пензы, Оренбургской, Свердловской, Кемеровской, Ленинградской, Московской и Ростовской областей, республик Мордовия, Башкортостан и других регионов России.
Больше всех пострадал 28-летний уроженец Татарстана. За пять месяцев общения он совершил 56 переводов на общую сумму более 417 тысяч рублей. 35-летний норильчанин в течение месяца сделал 13 переводов на сумму около 237 тысяч рублей, ещё двое наших земляков перевели мошеннице в общей сложности 162 тысячи рублей.
Общий размер ущерба от действий аферистки, доказанный следователями Норильского ОМВД, составил почти 2,3 миллиона рублей.
В ходе служебной командировки в Стерлитамак полицейскими Норильска было установлено местонахождение подозреваемой, проведён обыск, в результате которого были изъяты денежные средства в размере 1 250 000 рублей.
В отношении злоумышленницы были возбуждены 67 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.0 159 УК РФ «Мошенничество». Все они в процессе расследования были объединены в одно производство.
В настоящее время расследование завершено. Материалы уголовного дела направлены в суд для принятия решения. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Максимальное наказание, предусмотренное указанной статьёй, — лишение свободы на срок до пяти лет.