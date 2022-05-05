Трое норильчан лишились денег, попавшись на удочку аферистки

По данным правоохранителей, 22-летняя девушка с октября 2019 года по апрель 2021 года, используя многочисленные аккаунты в соцсетях, знакомилась с мужчинами из разных регионов России. В процессе общения она просила у собеседников одолжить ей денег якобы для того, чтобы оплатить похороны бабушки. Некоторым мужчинам предприимчивая барышня даже высылала фотографию, на которой была запечатлена она сама, а на заднем плане — постель с лежащим человеком, прикрытым белой простынёй. Как оказалось, под простынёй действительно лежала бабушка, только живая и здоровая, она просто спала.

Обманутые мужчины признавались, что фото убеждало их в правдивости истории. Они охотно оказывали девушке посильную помощь, переводя разные суммы. А после первых переводов в ход шли другие легенды: у некоторых пострадавших аферистка просила деньги взаймы якобы на билеты, чтобы приехать к ним в город для личного знакомства.

Как только кто-то из мужчин начинал просить вернуть долг, злоумышленница его блокировала. В общей сложности девушка обманула 67 мужчин из разных городов страны. Среди потерпевших трое норильчан. Общая же география обманутых обширна: заявления о мошенничестве написали жители Челябинска, Сургута, Таганрога, Петропавловска-Камчатского, Мурманска, Калуги, Вологды, Твери, Сочи, Санкт-Петербурга, Пензы, Оренбургской, Свердловской, Кемеровской, Ленинградской, Московской и Ростовской областей, республик Мордовия, Башкортостан и других регионов России.

Больше всех пострадал 28-летний уроженец Татарстана. За пять месяцев общения он совершил 56 переводов на общую сумму более 417 тысяч рублей. 35-летний норильчанин в течение месяца сделал 13 переводов на сумму около 237 тысяч рублей, ещё двое наших земляков перевели мошеннице в общей сложности 162 тысячи рублей.

Общий размер ущерба от действий аферистки, доказанный следователями Норильского ОМВД, составил почти 2,3 миллиона рублей.

В ходе служебной командировки в Стерлитамак полицейскими Норильска было установлено местонахождение подозреваемой, проведён обыск, в результате которого были изъяты денежные средства в размере 1 250 000 рублей.

В отношении злоумышленницы были возбуждены 67 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.0 159 УК РФ «Мошенничество». Все они в процессе расследования были объединены в одно производство.

В настоящее время расследование завершено. Материалы уголовного дела направлены в суд для принятия решения. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Максимальное наказание, предусмотренное указанной статьёй, — лишение свободы на срок до пяти лет.