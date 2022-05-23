Трое норильчан попали под следствие за организацию незаконной игорной деятельности

По версии следствия, с апреля по май текущего года обвиняемые и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений организовывали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования и интернета.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители пресекли незаконную деятельность и изъяли 32 компьютера и 20 игровых автоматов, документацию и другие предметы незаконной игорной деятельности.

В отношении правонарушителей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования, сети «Интернет», совершённые организованной группой).

Злоумышленники находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.