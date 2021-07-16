Труд металлургов Норильска гарантирует треть бюджета Красноярского края

- Дорогие друзья! Красноярский край - регион металлургический, и одна из ведущих ролей отдана «Норникелю». Именно «Норникель» куёт экономическую стабильность региона, которая лежит в основе социальной стабильности. По сути, компания обеспечивает развитие не только города и края, но и в целом арктической территории. Да, сегодня появляются новые инвесторы, но они тоже опираются на помощь «Норникеля». Компания реализует амбициозные инвестпроекты, которые находятся во главе всего инвестиционного регионального плана. И за всем за этим стоят люди, которые трудятся в компании. И ежедневно достигают значимых результатов. Благодаря норильским металлургам, вам, дорогие друзья, крепнет мощь Красноярского края, мощь Российской Федерации. Желаю всем крепчайшего здоровья, больших успехов, чтобы вы, трудясь, понимали перспективы - и свои личные, и компании, и города. А город растёт и развивается, во многом благодаря и вам. И мы гордимся вами. Потому что вы, металлурги, первые, кто делает важное, великое дело. Компания гарантирует треть бюджета Красноярского края. Это серьёзный показатель, который для нас, депутатов, представляющих Норильск в Заксобрании, является предметом особой гордости. С праздниками! С Днём металлурга! С Днём города! С Днём компании! - поздравил Дмитрий Свиридов работников «Норникеля» и вручил государственные и краевые награды лучшим из лучших.

Отметим, что плавильщику медного завода Анатолию Попову было присвоено почётное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации».