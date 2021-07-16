Труд металлургов Норильска гарантирует треть бюджета Красноярского края
Труд металлургов Норильска гарантирует треть бюджета Красноярского края
Подчеркнул председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов, выступая на церемонии награждения работников предприятий «Норникеля», которая в честь Дня компании, Дня металлурга и Дня города прошла на Медном заводе.
- Дорогие друзья! Красноярский край - регион металлургический, и одна из ведущих ролей отдана «Норникелю». Именно «Норникель» куёт экономическую стабильность региона, которая лежит в основе социальной стабильности. По сути, компания обеспечивает развитие не только города и края, но и в целом арктической территории. Да, сегодня появляются новые инвесторы, но они тоже опираются на помощь «Норникеля». Компания реализует амбициозные инвестпроекты, которые находятся во главе всего инвестиционного регионального плана. И за всем за этим стоят люди, которые трудятся в компании. И ежедневно достигают значимых результатов. Благодаря норильским металлургам, вам, дорогие друзья, крепнет мощь Красноярского края, мощь Российской Федерации. Желаю всем крепчайшего здоровья, больших успехов, чтобы вы, трудясь, понимали перспективы - и свои личные, и компании, и города. А город растёт и развивается, во многом благодаря и вам. И мы гордимся вами. Потому что вы, металлурги, первые, кто делает важное, великое дело. Компания гарантирует треть бюджета Красноярского края. Это серьёзный показатель, который для нас, депутатов, представляющих Норильск в Заксобрании, является предметом особой гордости. С праздниками! С Днём металлурга! С Днём города! С Днём компании! - поздравил Дмитрий Свиридов работников «Норникеля» и вручил государственные и краевые награды лучшим из лучших.
Отметим, что плавильщику медного завода Анатолию Попову было присвоено почётное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации».