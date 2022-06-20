Трудовые отряды школьников приступили к работе

12 июня, в День России, прошло торжественное открытие сезона работы ТОШ.

«Помимо трудовой занятости мы совместно с управлениями по культуре, спорту, молодёжной политике администрации Норильска и компанией «Норникель» подготовили для ребят обширную программу. Её мероприятия будут иметь различную направленность — профориентационную, профилактическую, а главное, развлекательную», - отметила Надежда Овчинникова, специалист отдела воспитания дополнительного образования управления общего и дошкольного образования администрации Норильска.

Рабочий день у ребят начинается в девять часов утра и длится до 13.00. Традиционно тошевцы помогают нашему городу стать чище и работают на территориях школ, учреждений культуры и искусства, а также общественных городских организаций.

Надежда Овчинникова напомнила, что в случае возникновения у родителей или ребят каких-либо вопросов они могут обратиться с ними к специалистам управления образования по номеру 43-72-02, доб. 3256.