Турция, Египет и Тунис подтвердили, что ждут российских туристов

"Руководитель Ростуризма Зарина Догузова переговорила с министром туризма Тунисской Республики Мохамедом Моэз Бельхасеном. Ключевой темой переговоров стало дальнейшее развитие туристических контактов между двумя странами. Мохамед Моэз Бельхасен подчеркнул, что тунисские власти не планирует введение каких-либо ограничений в отношении России и выразил заинтересованность в увеличении российского турпотока", - сообщили в ведомстве.

В Ростуризме также добавили, что Догузова провела переговоры с министрами туризма Египта и Турции – Халедом Эленани и Мехметом Эрсоем, которые также заверили, что никаких ограничений для российских туристов вводить не планируется и обе стороны заинтересованы в сотрудничестве.

"Очень важно, что коллеги выразили свою поддержку, открыты к сотрудничеству, и три наиболее популярных, массовых направления остаются доступны для отдыха наших граждан, и наши партнеры продолжат обеспечивать безопасные и комфортные условия для пребывания российских туристов", - сказала Догузова, слова которой привели в сообщении ведомства.