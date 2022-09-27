Туризм как образ жизни

Участники туристско-рекреационного кластера «Арктический», созданного Агентством развития Норильска и краевым Центром кластерного развития для комплексного развития туризма на Севере Красноярского края, обсудили предварительные итоги летнего сезона и наметили планы на сезон зимний.

«Очень радует, что по сравнению с прошлым годом количество турпродуктов на территории увеличивается. Они становятся интереснее и насыщеннее. Появляются новые туроператоры, – отмечает и.о. директора Центра развития туризма Норильска Павел Фурсов. – Интерес к Норильску и Таймыру в целом, несомненно, растёт. И в следующем году мы продолжим заниматься продвижением туристического потенциала территории».

В этом году АРН во взаимодействии с партнёрами завершило большую работу по созданию мастер-плана туркластера «Арктический». По сути, это инструкция по развитию туризма на Таймыре. Документ объединил исследования туристического потенциала региона, анализ существующих практик развития туризма в Арктической зоне, перечень перспективных направлений развития и приоритетные проекты.

«Таймыр – территория природного, этнографического, исторического, спортивного, круизного, гастрономического, а скоро и промышленного туризма. Уже в конце года планируются первые экскурсии на промышленные предприятия, в том числе на пищевое производство», – сообщила заместитель директора АРН по развитию туризма Анастасия Король.

Изюминкой праздничного вечера стал просмотр фильма о туристических возможностях территории. Местные туроператоры сегодня предлагают самые разные сценарии отдыха – от лёгких однодневных пеших маршрутов по окрестностям города до многодневных поездок на плато Путорана. Катания на вездеходах и внедорожниках, снегоходах и сноубайках, сплавы по северным рекам и поездки в этностойбища, подлёдная рыбалка и охота на северное сияние – это далеко не исчерпывающий перечень существующих туристических активностей. Познакомиться с ними подробнее можно на официальном YouTube-канале АРН https://www.youtube.com/watch?v=PU3WUGLr-OA&list=PLMR4dQ7RXbK5vf1qHlxmRADwOq736kgel