Туркластер «Арктический» представят на Международной туристической выставке MITT-2022

На стенде «Арктического» будут представлены как зимние, так и летние туристические продукты, ориентированные на самых разных гостей. Среди них — пешие и снегоходные маршруты, вертолётные экскурсии, сплавы и комфортабельные речные круизы. Тех, кто желает насладиться видами живописных водопадов, глубоких каньонов и чистейших озёр в окружении гор без вершин, а заодно почувствовать себя первооткрывателями Арктики, ждут на плато Путорана и не менее красивом плато Анабар. Для знакомства с самобытной культурой коренных малочисленных народов Таймыра подойдут туры с посещением этностойбищ и отдалённых посёлков. Таймыр позволяет туристам открыть для себя что-то новое. Например, увидеть северное сияние, место падения гигантского метеорита, сфотографировать арктических животных в естественной среде обитания или даже попасть на Северный полюс.

Представлять возможности туркластера гостям и участникам крупнейшей туристической выставки России будут туроператоры Норильска и Хатанги, краеведы Клуба исследователей Таймыра, сотрудники Агентства развития Норильска (АРН), «Заповедников Таймыра» и Центра развития туризма города Норильска. Особое настроение выставочному стенду зададут мастера Таймырского дома народного творчества и Городского центра народного творчества (Дудинка).

«Участие в выставке, несомненно, даст дополнительный импульс развитию туризма на Таймыре, будет способствовать обмену опытом, налаживанию полезных деловых контактов, увеличению туристического потока и повышению узнаваемости туркластера», — уверенна Анастасия Король, заместитель директора АРН по развитию туризма.

Напомним, «Арктический» создан по инициативе АРН в 2018 году. Это территория площадью почти 900 тыс. кв. км, одна из самых труднодоступных в мире, но с огромным туристическим потенциалом. Сейчас туркластер насчитывает порядка 70 инвестпроектов резидентов. Дан импульс развитию этнографического, приключенческого, спортивного, событийного, гастрономического, круизного, промышленного туризма. В начале 2022 года АРН во взаимодействии с партнёрами завершило работу над большим системным документом — мастер-планом ТРК «Арктический», который в том числе содержит данные о допустимой антропологической нагрузке на хрупкую природу Арктики и требования к инфраструктурным объектам, предполагает внедрение системы добровольной сертификации «Таймырское гостеприимство», которая будет способствовать повышению качества туристических услуг. В 2021 году в сравнении с 2020-м турпоток увеличился на 70% — с 5600 до 9600 туристов. В 2022 году Таймыр ожидает уже 11 тыс. гостей. Объём инвестиций в туркластер вырос с 4,5 млрд руб. в 2020 году до 5,3 млрд руб. в 2021. Ожидаемый объём инвестиций по итогам 2022 года — 6 млрд руб.