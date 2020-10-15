Туры с кешбэком по России снова в продаже

В рамках программы россиянам предложили более полутора миллионов путешествий на осень и зиму. Приобрести тур можно до 5 декабря включительно на официальном сайте программы мирпутешествий.рф. Туристам доступны как пакетные туры, так и отдельно проживание в отеле.

Помимо официального сайта программы, предложения в рамках акции будут доступны на сайтах туроператоров, отельеров и туристических агрегаторов, которые являются партнёрами программы.

- В России есть все: от теплой, комфортной зимы на юге, до настоящей русской зимы на севере. В октябре в Краснодарском крае, в Сочи, еще можно плавать в море, а в Мурманской области - уже увидеть северное сияние и первый снег. Путешествия, которые мы предлагаем, включают в себя прогулки по красивейшим паркам и уникальным природным заповедникам, рыбалку, речные прогулки, которые еще доступны до ноября, разнообразные автомобильные маршруты по городам "Золотого кольца" и русского севера, - сообщила Зарина Догузова, руководитель Ростуризма.

Напомним, что выбор места отдыха для туристов не ограничен – все регионы РФ принимают участие в программе. Путешествие должно быть от двух ночей. И отправиться в него можно хоть сейчас и до 10 января. Главное условие – оплата должна производиться картой национальной платёжной системы «МИР». Кешбэк на карту вернётся в течение пяти суток после оплаты. Максимальная сумма кешбека 20% от общей стоимости путешествия, но не более 20 тысяч рублей.