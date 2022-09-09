Творить добро несложно

Каждый раз находятся ребята, которые с началом нового учебного года не пошли в школу. Причины у всех разные, но помочь можно всем.

Для этого город ежегодно принимает участие в акции «Помоги пойти учиться», рассказывает

Ирина Кравченкова, начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Норильска. Мероприятие помогает выявить семьи с детьми, нуждающиеся в оказании социальной помощи в период подготовки к новому учебному году, а также не обучающихся по каким–либо причинам несовершеннолетних. Делается это комплексно с участием всех норильских служб и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

– Чаще всего наши подопечные — выпускники 9–х классов, которые либо не прошли по баллам в колледжи и техникумы, либо по ряду личных причин вовсе решили не поступать. Их родители порой не видят в этом ничего страшного — отдохнёт ребёнок годик и определится. Но мы объясняем, что это потеря времени и помогаем решить проблемы, которые мешают начать обучение. Для начала узнаём, в чём же трудность. Если ребёнок не поступил в какое–либо образовательное учреждение, и время вступительной кампании прошло, советуем ему вернуться в школу либо пройти курсы подготовки при Центре занятости населения. Иногда даже ходим на приём к специалистам совместно с ребёнком и его родителями, — продолжает она.

Время от времени встречаются семьи, которые по религиозным соображениям выступают против обучения детей. Иногда в новоприбывшей в город семье дети не владеют русским языком либо родители просто не успели вовремя подать документы в школу. А порой у взрослых банально недостаточно средств на покупку всего необходимого для учёбы.

К помощи семьям с низким доходом приглашаются все желающие. Перед началом учебного года в городе можно заметить боксы для сбора школьно–письменных принадлежностей или вещей, которые норильчане могут пожертвовать ребятам из семей с малым достатком. В этом году такие ящики располагались в 12 учреждениях культуры и во всех соцучреждениях Норильска. И горожане из года в год не обижают своей помощью нуждающихся — ящики пополняются как стараниями посетителей, так и сотрудников учреждений, в которых они установлены.

– Купить коробку карандашей совсем несложно, а для какого–то ребёнка это будет нужная вещь. Норильчане, хочу сказать, люди сердечные — многие приносят хорошие вещи, обувь. Спасибо нашим жителям за участие! — благодарит Ирина Кравченкова.

Спектр мероприятий в рамках акции велик — это и консультации для ребят, на которых они узнают о возможных профессиях, медосмотры для поступающих, беседы с родителями, посещения семей по месту жительства и многое другое.

– Если же дети не учатся из–за родительского попустительства, мы предупреждаем взрослых об административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей, приглашаем на наши заседания. Такие семьи потом остаются в поле нашего зрения, — делятся члены комиссии.

–Равно как и неблагополучные семьи, которые не один год состоят у нас на учёте. Речь идёт о тех семьях, где наблюдается социально опасное положение: злоупотребление родителей спиртными напитками, уклонение от воспитания детей и прочее. Сегодня таких в городе порядка 70, и ещё имеются 43 несовершеннолетних, пребывающих в конфликте с законом.

Вся эта работа даёт плоды, говорят в комиссии — в прошлом году только двое детей остались неустроенными, но это было связано с состоянием их здоровья.

Параллельно с акцией в городе проходит и операция «Досуг», предназначенная для всех ребят школьного и студенческого сообществ. Как понятно из названия, её главная задача — организовать внеурочную занятость ребят. Тут круг ещё шире: участие в праздниках, спортивных занятиях, патриотических уроках и многое другое.

–Мы стремимся, чтобы все дети были организованы. Кто–то уже посещает кружки и секции, а кто–то будет приходить на мероприятия, проводимые в рамках «Досуга», и, возможно, там найдёт друзей и увлечения, — поясняет Ирина Кравченкова. — Сегодня в городе огромный выбор занятий для детей, и большинство из них бесплатные. Познакомить с ними могут и работники образовательных учреждений, и сами родители, потратив полчаса времени. Почти у каждого учреждения есть сайты, где можно узнать, какие ведутся занятия и по какой программе. Знаете, порой родители, придя к нам на комиссию, говорят: «У нас ничего в городе нет». Уверяю вас, эта фраза давно неактуальна. Другой вопрос, что взрослые сами должны быть заинтересованы в том, чтобы их детям было комфортно не только в учёбе, но и вне неё.

Акция «Помоги пойти учиться» и операция «Досуг» продлятся до 1 октября. Но и после этой даты работа продолжится, говорят в комиссии, и если найдутся другие семьи, которым нужна помощь в устройстве на учёбу, специалисты обещают не остаться в стороне.

В этом году в акции традиционно участвовали и норильские полицейские. Накануне дня знаний четверо будущих первоклассников получили подарки от стражей порядка, которые наряду с другими учреждениями системы профилактики оказывают как консультативную, так и материальную помощь нуждающимся семьям.

Начальник Норильского ОМВД Олег Мусихин вручил ребятам ранцы со школьными принадлежностями, пожелав им успехов в учёбе.

В мероприятии участвовали все сотрудники полиции, они приобрели для новоиспечённых школьников всё необходимое для учёбы — от ручек и фломастеров до материалов для занятий творчеством. Среди семей, к которым стражи порядка приходят с подарками, есть те, которые сами обратились за помощью, и те, с которыми правоохранители столкнулись по работе. Ситуации были разные, но полицейские готовы помогать всем, рассказывает Ольга Курунина, начальник отделения по делам несовершеннолетних.

– Наша основная задача — провести профилактическую работу и помочь, если можем, — делится она. — Для нас важно, чтобы ребёнок, понял, что такое дисциплина и порядок, и осознал, что сотрудники полиции также участвуют в его воспитании. Помимо этого, мы учим детей, как не стать жертвой преступления и как вести себя на улице. Благодаря этим мероприятиям у ребят складывается правильное представление о сотрудниках правопорядка.

Бывает так, что родители пугают малышей полицией, отчего у детей формируется неправильное восприятие, которое в опасных ситуациях может сыграть с ними злую шутку. Но полицейские снова и снова доказывают, что их призвание защищать и помогать.