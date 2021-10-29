МАУ ИЦ «Норильские новости»

​Для участия в переписи населения норильчане могут обратиться в ближайший переписной пункт

​Для участия в переписи населения норильчане могут обратиться в ближайший переписной пункт

Главная / Новости / Общество

​Для участия в переписи населения норильчане могут обратиться в ближайший переписной пункт

​Для участия в переписи населения норильчане могут обратиться в ближайший переписной пункт

Сделать это могут те, у кого нет учётной записи на портале «Госуслуги».

Всего для норильчан, включая жителей посёлка Снежногорск, организовано 54 переписных пункта. Работают они по выходным: в субботу с 17.00 до 19.00 и в воскресенье с 12.00 до 14.00.

Адреса переписных пунктов указаны в ссылке.

29 октября в 18:22 90
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также