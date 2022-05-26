У 11-классников начались выпускные экзамены

В этом году школу оканчивают 1083 норильских выпускника. Для поступления в вуз необходимо сдать два обязательных экзамена — математику и русский язык, а также два дополнительных в соответствии с выбранным профилем. А для получения аттестата достаточно сдать обязательные экзамены.

Сегодня экзамены напишут 197 выпускников:

– 22 ученика - географию;

– 72 - литературу;

– 103 - химию.

Результаты ЕГЭ выпускники узнают 10 июня. В случае несогласия с выставленными баллами ребята смогут подать апелляцию 14 и 15 июня. В случае, если результат окажется ниже минимального уровня, пересдать эти предметы можно только в следующем году.