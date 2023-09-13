У 20-летнего норильчанина изъяли 8 граммов синтетического наркотика

По данным Норильского ОМВД, молодой человек приобрёл наркотики в интернете, чтобы сбыть его бесконтактным способом. Задержали его правоохранители во время патрулирования на одной из улиц в ночное время. После проведённой экспертизы было установлено, что в состав изъятого вещества входит синтетическое наркотическое средство общей массой более 8 граммов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

На данный момент молодой человек заключён под стражу.