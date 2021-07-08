У Александра и Татьяны Новиковых из Оганера пять сыновей и четыре дочери

Пример для подражания

Вместе Новиковы уже 26 лет. В Норильске – с детства. Александр родом из посёлка Рудный Кустанайской области, где тогда жила их дружная семья. В Норильске его отец был признан одним из лучших сварщиков, которым поручали самые ответственные работы. Гурия Петровича Новикова уже нет на свете, но в Сосновоборске, где он строил храм, живут его супруга Людмила Анатольевна с дочерью.

Саша Новиков уже в детстве думал о том, что в будущем у него должна быть хорошая семья, ведь он воспитывался на старых советских фильмах, в которых показывали крепкие семьи, такие, как у его родителей. Свою Татьяну он встретил в первом универсаме, куда забежал погреться, а она как раз пришла за хлебом. Интересно, что Таня маме как-то шутя сказала, что познакомится с будущим мужем в магазине. Саша был на три года старше, уже работал после армии. Несколько месяцев они робко встречались, пока молодой человек не предложил расписаться: «Ты такая положительная, и мне очень нравишься, давай будем вместе!».

Татьяна, как и её родители, родом с Урала. Семья приехала на Север, когда девочке было четыре года. Отец Николай Павлович Митькин был металлургом на Никелевом заводе, в детстве Таня видела, как тяжело он трудится у плавильной печи. А мама Нина Владимировна работала кассиром в магазине. Трудолюбивые и преданные друг другу родители стали примером для Тани, её брата и сестры. Сейчас родители живут в Екатеринбурге, где сами построили дом. Татьяна им очень благодарна за семейную науку. А ещё она вспоминает, что в доме на стене висел крест, вычеканенный из металла. Слова мамы о том, что есть Бог, запали девочке в душу.

Путь к вере

Таня в детстве часто размышляла, откуда мы взялись, неужели после смерти все заканчивается... Ответы нашла в православии. А путь к вере начался после свадьбы с Сашей, который был крещёным. И когда в 1996-м родился их первенец, дед Гурий настоял, чтобы и внук по православной традиции был крещён в вере наших отцов. А вскоре и Татьяна решилась принять Святое Крещение, поняв, что спасительное христианское начало в русском человеке не смогла убить и безбожная советская власть. Старшие дети Новиковых ходили в православную гимназию, сложнее стало туда добираться, когда переехали десять лет назад в пятикомнатную квартиру в Оганере.

Мал мала меньше

Старший сын Андрей, отслужив в армии, поработав в приходе Свято-Скорбященского собора, женился на Ольге Режинской, с которой учился в православной гимназии. Сейчас молодая семья живет в Екатеринбурге, воспитывает трёхлетнего сына Максима, пока единственного внука старших Новиковых. Второй сын Антон окончил техникум промышленных технологий и сервиса, после армии как мастер общестроительных работ помогал в возведении храма на улице Мира, 6. У него есть девушка Алина, дело идёт к свадьбе, отношения у ребят серьёзные. Мама Татьяна говорит, что в семье стараются принимать новых людей такими, какие они есть, никого не переделывая. Считают, что если такого человека дал в пару Господь, то так тому и быть.

Третий сын Артём, увлечённый программированием и рисованием, окончив школу, дистанционно учится в Саратовском цифровом колледже. Четвёртый их ребёнок – Анечка - после учёбы на повара-кондитера мечтает продолжить образование в Санкт-Петербурге. И хоть она прекрасно готовит, всё-таки чаще у плиты в доме стоит их заботливый папа.

У детей Новиковых разница в возрасте – два-три года. После Анечки родилась Анастасия, которая сейчас перешла в 9-й класс, потом Ангелина, Геля – большая любительница учиться. Алексею сейчас 10 лет, младшей дочери Аполлинарии - восемь, а самый юный член семьи Арсений скоро пойдёт в первый класс. Все ребята тянутся к творчеству и рукоделию на радость родителям.

Семейное воспитание

Мужское воспитание в семье Новиковых, понятно, за мастером на все руки папой, который больше четверти века трудится на восьмом участке

ремонтно-строительного треста «Норильскникельремонт». Высококлассный слесарь-ремонтник, он ещё овладел специальностями плотника, электрогазосварщика, стропальщика. Александр и сыновей старается научить, чтобы они умели все необходимое по дому делать. А ещё он с удовольствием мастерит. Одна из комнат занята его изделиями, среди которых рукотворные подсвечники, киоты для икон, а к Пасхе он сделал красивые яйца и все раздарил.

А Татьяна считает, что пока девочки в родительском доме, необходимо научить их ответственности, аккуратности, умению готовить. Сама она,

бухгалтер-экономист по первой профессии, сейчас трудится уборщиком служебных помещений в детском садике «Веселинка». Окончив курсы повышения квалификации, может работать и воспитателем, и цифровым куратором. Кто не знает, это тот человек, который доходчиво объясняет детям основы цифровой грамотности и безопасности. Кстати, государство выделило семье Новиковых хороший ноутбук.

С Божьей помощью

Мы, конечно, поговорили о льготах для многодетных. Татьяна рассказала, что они получают различные пособия, есть и субсидия на половину оплаты квартиры, льготное питание в школе. Жизнь научила её грамотно распоряжаться деньгами. Но, по признанию Татьяны, всё же трудно им было бы без помощи добрых прихожан, которые поддерживают многодетную семью необходимыми вещами. Компания «Норникель» в 2015-м выделила им путёвки в «Заполярье». Татьяна считает, что Господь их не оставляет, всегда посылает необходимое.

Отец семейства, как и супруга, с которой они венчались через четыре года семейной жизни, первый молитвенник за своё семейство. После работы старается зайти затеплить свечу в Свято-Владимирский

храм-часовню, что во дворе ОВД на улице Бегичева. Зимой помогает снег вокруг храма чистить. В прошлые годы потрудился над благоукрашением прихода Святителя Луки (Войно-Ясенецкого).

Татьяна знает, что старшие сыновья сейчас в житейских хлопотах отошли от церкви. Она за них молится, понимая, что молодые люди вылетели из гнезда и пока постигают взрослую жизнь, надеясь только на свои силы. Она не заставляет детей верить, надеется, что со временем всё станет на свои места. Младшие тянутся за родителями, вместе ходят в храм. А Татьяна не устаёт благодарить Господа за то, что услышал их горячие молитвы, чтобы ребятишки не болели. Кроме того, она считает, их семье действенно помогают искренними молитвами батюшки и прихожане.

Сейчас семья Новиковых готовится принять участие в фестивале православных семейных ценностей и традиций «Любовь спасающая», который в эти дни проходит в Норильской епархии в честь святых Петра и Февронии, небесных покровителей брака. 11 июля они вместе с другими пятью норильскими парами – молодыми и пожилыми - расскажут о своей семейной жизни. С особой благодарностью хотят поведать и о своих родителях, которыми очень гордятся. За что бы Татьяна поблагодарила мужа? Она делится: за все годы совместно прожитой жизни, о которой в будущем очень хочется рассказать внукам и правнукам.

- Благодаря Саше у нас очень весёлая и интересная жизнь, он - настоящий мужчина, тот, кто несёт ответственность за свою семью, - рассказывает наша героиня. - Мой Саша хотел много детей – и они родились, и он отвечает за них, воспитывает собственным примером, и постоянно в труде, никогда просто так не лежит на диване. Радуюсь, что вместе ходим в театр, на концерты, в это время старшие приглядывают за младшими. Со временем наши первые пылкие чувства переросли в искреннюю заботу, ведь если по-настоящему любишь – значит заботишься. Надеюсь, что и в старших детях нам удалось воспитать стремление к семейной жизни, уважение к браку. Я бы постеснялась давать другим советы о том, как надо строить отношения в семье. Но всё же основа всего – терпение. Конечно, огорчает, когда другие с раздражением относятся к многодетным – мол, понарожали... Но мы понимаем, что это извечная борьба добра и зла, и злое семя есть в каждом из нас со времен Адама и Евы... Но замечаю, что женщины, даже не ходящие в церковь, понимают, что аборт – это грех. И очень надеюсь, что общество излечивается от преступно-легкомысленного отношения к убийству уже зародившейся жизни.

Мы спросили и о том - как оградить детей от влияния злого мира? Татьяна понимает, что полностью защитить невозможно, но самое главное – помочь ребёнку сохранить душу в чистоте. И материнская молитва хранит ребёнка прежде всего. Господь не оставит, она в это свято верит. Татьяна близко к сердцу приняла завет одного из святых: меньше говори о Боге, а больше молись.

Это лето Новиковы проведут в Норильске, обязательно с выходами на природу. Папа Саша любит гулять с младшими и в новых детских городках в Оганере.

Когда-то они думали о переезде на материк, но поняли, что для их большой семьи это пока нереально. Их мечта – с Божией помощью поставить всех детей на ноги, дать им образование, хотя бы чтобы окончили техникум, а если захотят – дальше пойдут, для поддержки есть материнский капитал. А о старости Новиковы сейчас и не думают, чувствуют себя молодыми родителями, у которых всё только начинается...