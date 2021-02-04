У авиакомпании NordStar появился новый тариф для комфортного путешествия

Уже сегодня пассажиры могут приобрести авиабилеты по новому тарифу. Для тех, кто оформил авиабилеты в период с 01.02.2021 г. по 28.02.2021 г., с датами вылета — с 01.02.2021 г. по 18.04.2021 г., в рамках тарифного плана доступно:

– норма багажа: одно место — не более 10 кг, а также ручная кладь до 10 кг;

– возврат в течение 48 часов (в случае возврата взимается сбор — 500 рублей);

– выбор места — от 300 рублей, а повышенной комфортности — от 1000 рублей;

– по программе лояльности начисляется 50% миль от тарифа.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте авиакомпании, а также в контактном центре по телефону 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный) или короткому номеру *0887 (для звонков по мобильным телефонам).