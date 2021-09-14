У будущих абитуриентов есть возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вузы МВД

До 2 октября старшеклассникам будут демонстрировать видеоролик о деятельности Сибирского юридического института МВД России. В нём подробно рассказывается о том, какие дисциплины преподаются в вузе и как готовят будущих полицейских.

После просмотра ролика желающие могут написать сочинение-эссе на тему «Моя будущая профессия – полицейский». Авторы лучших работ при поступлении в вузы МВД РФ получат дополнительные баллы.

Видеоролик также размещён в аккаунтах Instagram и «ВКонтакте» министерства образования края. С подробной информацией об условиях конкурса можно ознакомиться на сайте краевого министерства образования. Работы следует направлять по электронной почте: pk_sibli@mail.ru.

Конкурс сочинений «Моя будущая профессия – полицейский» - совместный проект Министерства образования и Сибирского юридического института МВД России при поддержке МВД РФ по краю. Он реализуется в рамках нацпроекта «Образование» и федерального проекта «Патриотическое воспитание».