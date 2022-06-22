У девятиклассников продолжается основной этап государственной итоговой аттестации

Экзамен по физике планируют сдавать три ученика. Продолжительность экзамена - 3 часа. Он состоит из двух частей. Первая часть содержит 19 заданий с кратким ответом, вторая - шесть заданий с развернутым ответом. В одном из заданий школьникам необходимо провести лабораторную работу и составить по ней отчёт. Экзамен по информатике сдадут 337 человек. Он включает в себя 15 заданий - 12 теоретических и три практических. Продолжительность - 2 часа 30 минут. Экзамен по литературе напишут 58 человек. В этом году он состоит из двух частей. В первой части четыре небольших сочинения, во второй — одно объёмное. Продолжительность экзамена 3 часа 55 минут. Экзамен по географии планируют сдавать 52 человека. Экзаменационная работа состоит из 30 заданий: 27 – с коротким ответом и три – с развёрнутым. Продолжительность экзамена - 2 часа.

Результаты испытаний школьники узнают через 10 рабочих дней. В случае неудовлетворительного результата пересдать экзамены можно будет в июле.