У эндаумент-фонда «Наш Норильск» появился клуб друзей

Фонд «Наш Норильск» работает в городе уже два года. В первый год был сформирован бренд, активно велось построение партнёрских связей, а второй — был целиком отдан главной задаче — накоплению капитала и передаче средств участникам грантовой программы.

Напомним, главной особенностью фонда такого типа является способ финансирования поддерживаемых проектов. Эндаумент–фонд (фонд целевого капитала) аккумулирует денежные средства, которые может внести любой желающий, но они не расходуются, а передаются в доверительное управление профессиональной компании. Доходы от доверительного управления уже направляются на цели, определённые жертвователями, а деньги фонда продолжают работать.

Основным жертвователем фонда «Наш Норильск» выступает компания «Норникель», плюс приходят частные пожертвования. На сегодня в фонде зарегистрированы поступления от 89 меценатов, собрано свыше 2,6 млн рублей. «Наш Норильск» поддерживает некоммерческие организации (включая общественные), государственные и муниципальные бюджетные учреждения (за исключением госкорпораций, политических партий и общественных движений), ведущие деятельность в Норильске и на Таймыре. Критерии получения грантов экспертный совет фонда определяет так: актуальность, реалистичность заявки, соответствие бюджета проекту, опыт работы организации в заявленной сфере.

Татьяна Мозговая, директор Норильской детской художественной школы, получившей почти год назад грант около 5 млн рублей, называет такую поддержку хорошей возможностью развить потенциал художки:

- Наша школа не раз пообедала в грантовых программах, мы в течение пяти лет реализовывали средства программы «Мир новых возможностей», потому работа в этом формате нам хорошо знакома. Нынешний проект «Арт-подготовка» нацелен на создание ресурсного центра на нашей базе для профессионального художественного сообщества. Не секрет, что в Норильске наблюдается дефицит кадров, в том числе в сфере профобразования. Наш ресурсный центр объединяет также профессиональных художников, которые работают в общеобразовательных школах, и студентов Норильского колледжа искусств, нашего партнёра. Возможно, впоследствии они станут преподавателями и пополнят наши ряды.

Она рассказывает, что проект разбит на большие блоки — «дизайн», «академический» рисунок и другие. Сейчас работает блок «скульптура», куда наставником приглашён художник-керамист, профессор, один из основателей красноярской школы художественной керамики Александр Мигас. Параллельно идёт работа по направлению «дизайн», в рамках которого один из педагогов школы проходит онлайн-обучение на курсах Skillbox от одной из самых известных в стране онлайн-школ. А летом участники блока «академическая живопись и рисунок» отправятся на пленэр на Валаам.

Каждый из блоков завершается выставкой и демонстрацией практических навыков, которые получают участники проекта. Также проходят мастер-классы и онлайн-консультации. Недавно, например, норильская художка прослушала курс практических советов от преподавателя московской Школы дизайна НИУ ВШЭ Мариам Саакян.

Проект «Арт-подготовка» длится 2,5 года и завершится в декабре 2023 года.

- Я уверена, что он принесёт плоды, ведь сегодня мы обучаем и повышаем квалификацию тех, кто завтра будет учить местных детей, — уверена Татьяна Мозговая.

На подобные проекты и денег не жаль, считает один из жертвователей, Дмитрий Дубров. Он известен в городе как ректор ЗГУ, но в фонде участвует в личном порядке.

- Отдавать легко. Тратить трудно, потому что делать это нужно ответственно. А вкладывать, когда видишь в результате пользу для родного города, ещё легче. Считаю, что важно подвигнуть к этому и других горожан, в том числе тех, кто уехал, потому что бывших норильчан не бывает. «Наш Норильск» работает на наших глазах, мы видим результат. В первую очередь это вклад в развитие человеческих ресурсов, пользу которого мы будем наблюдать ещё длительное время, — считает он.

Именно расширению партнёрской сети и привлечению внимания как можно большего числа горожан и должен поспособствовать новый проект фонда «Клуб друзей». Все, кто поддерживает идею, собрались на днях в Городском центре культуры. Для гостей в этот вечер прозвучали мировые хиты в исполнении духового оркестра Норильского колледжа искусств, состоялся розыгрыш призов от фонда. Но главное — они узнали о новых возможностях помощи социальным и культурным организациям Норильска и Таймыра.

Анна Макуха, директор фонда «Наш Норильск», представляя «Клуб друзей», поделилась, что это способ объединения людей, которые ощущают свою личную сопричастность к развитию территории:

- Это сообщество единомышленников, которое занимается расширением дружеских взаимосвязей и, конечно, пополнением целевого капитала. Не только люди будут поддерживать фонд своими средствами, но и мы в ответ предложим интересные форматы для саморазвития и времяпровождения жертвователей. Чтобы присоединиться к клубу, нужно зайти на наш сайт, и выбрать пакет помощи. Так вы станете резидентом клуба и получите возможность посещать те или иные мероприятия, включённые в пакет, — благотворительные вечера, мастер-классы, тренинги личностного роста, деловые и развлекательные игры, выездные экскурсии к нашим партнёрам, например, за кулисы музея или на спектакли, на производство, участие в крупных мероприятиях фонда. Плюс это обмен опытом и получение знаний.

Поучаствовать в развитии территории можно и иным способом — став волонтёром: на сайте появилась кнопка «Предложить помощь». Какую — можно решить в индивидуальном порядке. Более подробно о клубе и волонтёрстве можно будет узнать в мае на сайте.

Екатерина Галайда, председатель попечительского совета фонда «Наш Норильск», человек в благотворительности опытный — она вместе с Екатериной Карасевой много лет возглавляет фонд «69 параллель» и уверена, что в Норильске всегда было неплохо с благотворительностью. Она уверена, что добро и взаимовыручка – безграничные понятия, одни из составляющих человека.

Подобные практики сотрудничества с широким кругом жертвователей — сложившаяся в мире и в России практика, и она даёт ощутимые результаты, говорят в фонде.

- Самый мощный ресурс — частные пожертвования. Это могут быть небольшие суммы, но они складываются в общий капитал, который работает. Мы признательны всем нашим жертвователям и хотим, чтобы люди видели, что фонд не только собирает деньги, несмотря на сложные времена, но и продолжает поддерживать грантополучателей, не снижая объёма поддержки, — делится новостями Светлана Рубашкина, соучредитель, член президиума фонда «Наш Норильск». — На президиуме мы приняли решение, что, хотя мы не до конца понимаем, каким будет доход от целевого капитала в этом году, будем проводить очередной грантовый конкурс и не уменьшим его финансирование. То есть, как и в прошлом году, выделим 50 млн рублей на поддержку проектов социальной сферы.

Она добавила, что одним из приоритетов останется вложение в развитие человеческого капитала, а значит, у организаций, работающих в социальной сфере, будет возможность привлечь и обучить кадры.