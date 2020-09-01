У кого самый стойкий иммунитет к Covid-19?

Роспотребнадзор сообщает, что у детей от года до 13 лет и у работников здравоохранения и образования выработан стойкий иммунитет к Covid-19.

«Максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (от года до шести лет) и раннего школьного (7–13 лет) возраста», — сообщили в Роспотребнадзоре.

В первом этапе исследования участвовали более 71,8 тысяч человек из 26 регионов. Предметом исследования был иммунитет к заболеванию. По итогам выяснилось, что у жителей 11 регионов России его уровень составляет более 20%.