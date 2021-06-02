У молодых учёных есть возможность получить 500 тысяч рублей на реализацию своих проектов
У молодых учёных есть возможность получить 500 тысяч рублей на реализацию своих проектов
Стартовал приём заявок по программе «Умник» Фонда содействия инновациям. К участию в конкурсе приглашают жителей Красноярского края в возрасте от 18 до 30 лет.
Подать заявки можно по нескольким направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии и ресурсосберегающая энергетика.
Приём заявок продлится до 30 сентября. Отбор победителей состоится в ноябре.
По всем вопросам можно обратиться в Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор по телефону 8 (391) 201-77-77, доб. 2078 (Юлия Ефременко, главный специалист проектного офиса КРИТБИ).