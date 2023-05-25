У норильчан будет возможность задать вопросы по «гаражной амнистии» в управление Росреестра

В эту пятницу управление проводит «горячую линию» по вопросам упрощенного оформления гаражей и земельных участков под ними (гаражная амнистия). Получить консультацию жители региона могут 26 мая (пятница) с 10.00 до 11.00.

Специалисты Управления расскажут, как начать процедуру оформления гаража и земельного участка под ним, какие документы необходимы для оформления прав на объекты гаражного назначения, куда обращаться, чтобы воспользоваться «гаражной амнистией» и т.д.

Телефоны горячей линии по «гаражной амнистии» (3919) 34-34-11