МАУ ИЦ «Норильские новости»

У норильчан есть шанс стать миллионерами

У норильчан есть шанс стать миллионерами

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У норильчан есть шанс стать миллионерами

В Красноярском крае пятеро счастливчиков выиграли по миллиону, купив лотерейный билет в отделении почты.

У норильчан есть шанс стать миллионерами

Наиболее активно в Красноярском крае покупают лотерейные билеты в Красноярске, Норильске, Енисейске и Зеленогорске. Всего из новогоднего тиража лотереи «Русское Лото» 175 россиян приобрели лотерейные билеты именно в почтовых отделениях.

В 2021 году уже пять красноярцев стали счастливыми обладателями одного миллиона рублей, еще семь жителей региона получили по 700 тысяч рублей.

За прошедший год Почта России продала более 82 млн лотерейных билетов. Среди них 34 млн билетов оказались выигрышными.

Фото из открытых источников
20 января в 18:28 1670
Почта РоссииРусское лото
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