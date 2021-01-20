У норильчан есть шанс стать миллионерами

Наиболее активно в Красноярском крае покупают лотерейные билеты в Красноярске, Норильске, Енисейске и Зеленогорске. Всего из новогоднего тиража лотереи «Русское Лото» 175 россиян приобрели лотерейные билеты именно в почтовых отделениях.

В 2021 году уже пять красноярцев стали счастливыми обладателями одного миллиона рублей, еще семь жителей региона получили по 700 тысяч рублей.

За прошедший год Почта России продала более 82 млн лотерейных билетов. Среди них 34 млн билетов оказались выигрышными.