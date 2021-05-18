МАУ ИЦ «Норильские новости»

У норильчан всё ещё есть шанс выбрать территорию для благоустройства в 2022 году

У норильчан всё ещё есть шанс выбрать территорию для благоустройства в 2022 году

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У норильчан всё ещё есть шанс выбрать территорию для благоустройства в 2022 году

На сегодняшний день в рейтинговом голосовании приняли участие 115 тысяч жителей Красноярского края.

У норильчан всё ещё есть шанс выбрать территорию для благоустройства в 2022 году

Напомним, что голосование продлится до 30 мая на платформе 24.gorodsreda.ru. Его участниками могут стать жители региона старше 14 лет.

В Красноярском крае в голосовании принимает участие 91 объект от 24 городов. Благоустройство планируется осуществить в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Чтобы проголосовать за определённое общественное пространство, необходимо зарегистрироваться на платформе 24.gorodsreda.ru через портал «Госуслуги» или по подтверждённому номеру телефона. Также проголосовать помогут волонтёры, которые дежурят в СРК «Арена».

Консультацию можно получить круглосуточно по единому бесплатному номеру 8 (800) 600-20-13.

Фото из открытых источников
18 мая в 14:41 390
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