МАУ ИЦ «Норильские новости»

У норильчанина изъяли фальшивое водительское удостоверение

У норильчанина изъяли фальшивое водительское удостоверение

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У норильчанина изъяли фальшивое водительское удостоверение

Факт подделки документа был установлен во время оформления ДТП.

У норильчанина изъяли фальшивое водительское удостоверение

Участники аварии самостоятельно прибыли в отделение Госавтоинспекции, и при проверке документов по базе данных правоохранители обнаружили, что серия и номер прав одного из них совпадают с указанными в документах, ранее выданных жителю Московской области. Как выяснилось во время следствия, норильчанин не обучался вождению. Поддельное удостоверение он приобрёл через популярный мессенджер. За фальшивку мужчина отдал 70 тысяч рублей. Через несколько дней норильчанин получил заказ в одной из транспортных компаний.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Приобретение либо использование заведомо поддельного документа». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Фото из открытых источников
11 апреля в 14:40 620
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