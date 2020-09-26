У норильчанина украли более 2,8 миллиона рублей

Очередной случай мошенничества в городе. В заявлении мужчина рассказал, что ему поступил звонок от службы безопасности «Альфабанка». «Сотрудники» банка сообщили, что на пострадавшего якобы незаконно оформлен кредит, который отобразился в мобильном приложении у мужчины. И чтобы ему не начислялись проценты, необходимо снять деньги и внести обратно в банк. Следуя инструкциям, норильчанин собственноручно отдал злоумышленникам более 2,8 миллиона рублей.

Сотрудники полиции рекомендуют гражданам быть бдительными и внимательными.