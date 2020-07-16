У норильчанки обманным путём похитили 355 тысяч рублей

Мошенники представляются сотрудниками банка и сообщают о попытках хищения денежных средств с банковских карт, рассказали в пресс-службе ОМВД России по Норильску.

Накануне 62-летней жительнице города позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сообщил, что мошенники пытались похитить с её карты денежные средства. По его словам, чтобы предотвратить попытку хищения, необходимо было назвать номер банковской карты и коды, которые придут по смс. Норильчанка поверила, что разговаривает с представителем банка, и сообщила неизвестному все данные. После этого с её счетов похитили 355 тысяч рублей.

Следователи возбудили по данному факту уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счёта). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание сроком до 6 лет лишения свободы. Материалы уголовного дела направлены в суд.

Полицейские напоминают, что сотрудники банков никогда сами не звонят клиентам по вопросам безопасности карт и счетов, не спрашивают их номера и специальные коды. Если у вас запрашивают такую информацию – это атака мошенников. Незамедлительно прекратите общение с собеседником. Если хотите убедиться в безопасности своих сбережений, сами позвоните на телефон горячей линии банка.