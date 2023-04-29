У Норильска добрая душа

Народ Великой степи

Войдя на фестиваль, гости сразу погружались в разнообразный мир народного фольклора: в фойе горожан встречали народными играми и хороводами. Каждое национально–культурное объединение представило свою экспозицию на общей выставке, демонстрируя традиционные наряды, инструменты быта и даже оружие. К примеру, на выставке местной общественной организации национально–культурной автономии казахов «Ынтымак» предлагали окунуться в жизнь кочевого народа. Даже элементы узоров, вышитых на представленных скатертях, одеждах и коврах, напоминают об основной деятельности казахов — скотоводстве. Предназначение их не просто украшать вещи, но и наделять особой силой. Так, самым распространённым является роговидный орнамент. Ряды завитков символизируют плодородие, богатство, изобилие и удачу. В этом орнаменте скотоводы видят символ благополучия и связывают с ним стремление к увеличению своего поголовья скота. Ведь для кочевых народов многочисленные стада баранов были и основным богатством, и обеспечивали каждую семью продуктами питания, сырьём и материалом для одежды. Естественно, не обошлась казахская площадка без юрты, украшенной узорами с цветами, которые произрастают в степи, например тюльпанами. Традиционная посуда, из которой пили воду или кумыс, сделана из кожи скота. Бросалась в глаза и красивая, яркая традиционная одежда.

– Национальная одежда у женщин состоит из платья и камзола разной длины, вышитых золотыми и серебряными нитями. Обычно такую одежду надевали на праздники, — рассказала о традиционных нарядах Жулдызай Сафронова, представительница национально–культурного объединения казахов «Ынтымак». — Женская шапочка, которая здесь представлена, — это саукеле, её надевали невесты и женщины, которые замужем не больше года. Отличительная черта мужской одежды — это борык, шапка из лисьего меха и мужской камзол. Рубахи же похожи на те, которые есть у большинства народов. Ткань для вещей приобретали в Туркестанской области, так как там проходил Великий шёлковый путь.

Важный элемент каждой культуры — музыка. Музыкальные инструменты казахов — домбра и кобыз. Корпус их делается из дерева, струны — из конских волос. Интересно, что прототип нынешней домбры имеет возраст более 4000 лет и является одним из первых щипковых музыкальных инструментов.

Все за стол!

На выставке можно было не только познакомиться с предметами быта народов России, но и вдоволь насладиться национальной кухней. У национально–культурной организации башкир «Уралым» можно было попробовать самые известные башкирские блюда — это чак–чак, кустыбай, бешбармак, вак–беляш и, конечно же, коштеле, который по–русски называют хворостом. «Кош» — это птица, «тель» — это язык, и если приглядеться, то, действительно, это мучное изделие похоже на птичий язык. Не забывали в прежние времена и про здоровье: башкирский стол не обходится без продукта под названием «курут», который добавляют в бешбармак.

– Бешбармак готовится из баранины, мясо жирное, и, естественно, для нашего желудка и организма это тяжело. Курут выступает нейтрализатором жира, можно сказать, что это фестал из прошлого, помогает желудку переработать жирную пищу, поэтому является неотъемлемой частью башкирского стола. Он изготавливается из кисломолочных продуктов, — рассказала о национальной кухне Гульнара Мигранова, хозяйка башкирской площадки.

Пока знакомишься с башкирскими кулинарными изысками, обращаешь внимание на интересный элемент одежды представительниц этого народа, украшенный монетами. Как выяснилось, называется он тушелдерек, нагрудник, функцией которого первоначально была защита. У башкир женщины тоже были наездницами, тушелдерек защищал от ветра и мороза, вторая его функция — защита от злых сил. Кроме того, этот элемент одежды говорит о социальном статусе женщины. У молодой девушки меньше монет, с годами их становится больше, нагрудник тяжелеет. Сейчас в Башкирии мода на тушелдерек снова возвращается, но делают его уже из современных материалов и украшают декоративными монетами.

Не просто куклы

Для тех, кто хочет не только послушать и посмотреть, но и приобщиться к национальной культуре, провели множество самых разных мастер–классов. Например, по плетению ногайского войлочного ковра кийиз из бараньей шерсти с орнаментами кошкар муйиз, что в переводе означает «бараний рог». В современности коврики часто делают небольшими, допустим, в качестве подставки под горячее блюдо или под компьютерную мышь, а изначально это были большие напольные ковры. Ими обшивали юрту: с одной стороны — тепло, с другой — легко собраться при кочевье. На другом мастер–классе изготавливали славянскую обережную куклу. Обережная кукла — это не просто игрушка. Согласно славянским традициям, она оберегает от злых духов. Куколкам давали определённое имя и дарили детям. Младенцам такую куклу клали в люльку, чтобы она берегла сон малыша.

– Мастер–класс мне очень понравился. Я себе сделала куклу–девочку зелёного цвета с фиолетовыми руками. Когда я вырасту, я хотела бы смастерить такую куклу своим детям, — поделилась впечатлениями 11–летняя Арина Каюмова.

– Это просто шикарное мероприятие. Я всегда его посещаю. Очень интересные мастер–классы, моя дочка постоянно что–то делает, что–то новое узнаёт и приобретает, а в этот раз уже сама участвует в концерте, — не скупилась на похвалу Мадина Омарова, гостья фестиваля.

Характер России

Закончился фестиваль большой концертной программой. Зрители аплодировали каждому выступлению, и не зря — удивляться было чему. Выступали все участники фестиваля с самыми зрелищными номерами. На сцене была и грациозная фланкировка шашкой под аккомпанемент плясовой казачьей песни «Ойся, ты ойся», и национальные грузинские танцы от танцевального коллектива «Джейран», горячие танцы народов Кавказа. Что интересно, у многих танцев есть свои история и традиция. Младшая группа «Джейран» выступила с аджарским танцем гандаган, а старшая группа выступила с танцем мтиулури. Гандаган был поставлен в 1946 году на олимпиаде по народному танцу в Тбилиси и по сей день пользуется большой популярностью. Мтиулури — это горный район Грузии, там принято даже девушкам танцевать энергично и быстро наравне с мужчинами.

Яркую концертную программу дополнила торжественная церемония награждения дипломами за активную общественную деятельность и личный вклад в развитие межнационального согласия, которые вручал глава Норильска Дмитрий Карасев.

– Многонациональный Норильск представлен более чем 80 различными национальностями. Радует, что мы собираемся вместе и знакомимся с каждой культурой. Норильск в очередной раз показал свою добрую душу, символизирующую характер великой России! Я хочу поздравить всех православных со святой Пасхой, всех мусульман с праздником Ураза–байрам и пожелать всем мира, тепла и доброты! — обратился к горожанам Дмитрий Карасев.

Также он отметил, что фестиваль с каждым годом становится всё масштабнее и ярче и к организации следующего — юбилейного двадцатого — фестиваля администрация города подойдёт с особым вниманием и постарается увеличить количество зрителей и участников.

Все национальные организации, принявшие участие в мероприятии, получили памятные дипломы из рук председателя организационного комитета фестиваля, начальника управления по взаимодействию с общественными организациями и молодёжной политике администрации Норильска Лидии Леу.