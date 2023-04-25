У одного из водителей Норильска дорожные полицейские обнаружили наркотики
У одного из водителей Норильска дорожные полицейские обнаружили наркотики
Исследования показали, что он перевозил марихуану.
По данным сотрудников ГИБДД, во время патрулирования инспекторов привлёк автомобиль Nissan. Водителя остановили для проверки документов, но в этот момент он и его пассажир начали заметно нервничать. Было принято решение провести досмотр автомобиля. При досмотре между передним сидением и подлокотником было обнаружено шесть пакетиков, в которых находилось растительное вещество. Сотрудники уголовного розыска по борьбе с незаконным оборотом наркотиков изъяли их, а водителя задержали.
При проведении исследования изъятого содержимого было установлено, что данное вещество — марихуана. Общий вес наркотического средства составил 30 г.
В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ».