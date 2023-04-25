У одного из водителей Норильска дорожные полицейские обнаружили наркотики

По данным сотрудников ГИБДД, во время патрулирования инспекторов привлёк автомобиль Nissan. Водителя остановили для проверки документов, но в этот момент он и его пассажир начали заметно нервничать. Было принято решение провести досмотр автомобиля. При досмотре между передним сидением и подлокотником было обнаружено шесть пакетиков, в которых находилось растительное вещество. Сотрудники уголовного розыска по борьбе с незаконным оборотом наркотиков изъяли их, а водителя задержали.

При проведении исследования изъятого содержимого было установлено, что данное вещество — марихуана. Общий вес наркотического средства составил 30 г.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ».