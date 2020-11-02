У Пенсионного фонда расширяется спектр услуг в проактивном режиме

Спектр услуг на сегодняшний день достаточно широкий – около 60. И на фоне пандемии список только расширяется. Для их получения гражданам достаточно быть зарегистрированным на портале «Госуслуги».

Так в проактивном режиме можно получить СНИЛС и сертификат на материнский капитал. Каким образом это работает? При рождении ребенка его личные данные попадают в базу данных ЕГР ЗАГС, а оттуда уже данные передаются в ПФР. Согласно полученным данным специалисты Пенсионного фонда оформляют ребёнку СНИЛС, а маме - сертификат на материнский капитал. Далее документы в электронном виде поступают в личный кабинет и имеют такую же силу, как и бумажный экземпляр.

Также пенсионеры старше 80 лет либо граждане, у которых установлена инвалидность I группы, в проактивном режиме могут установить фиксированную выплату в повышенном размере. Специалисты напоминают, что в этом году её размер составляет 11 372,5 рубля.

С августа 2020 года инвалиды I, II, III групп и дети-инвалиды тоже имеют возможность установить ежемесячную выплату дистанционно, через онлайн-услуги ПФР.

В проактивном режиме можно произвести перерасчёт пенсии с учётом проведенных индексаций пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность.

Но если гражданину необходимо лично обратиться в отделение Пенсионного фонда, то нужно помнить, что в связи с распространением коронавирусной инфекции приём возможен только по предварительной записи. А при посещении необходимо помнить о соблюдении противоэпидемиологических мер.