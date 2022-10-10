У предпринимателей и управленцев региона появилась возможность стать представителями Агентства стратегических инициатив

Цель Агентства – выявить лидеров с предпринимательским или управленческим опытом, которые станут их представителями в своём направлении. Это туризм, городская среда и городское развитие, социальные проекты, молодежное предпринимательство, предпринимательство и технологии, образование и кадры. Приём заявок и анкет проходит на платформе Leader-ID и продлится до 14 октября.

Общественные представители участвуют в деятельности Агентства в интересах региона. Им предстоит по своему направлению реализовывать инициативы Агентства, искать и консолидировать лучший опыт в регионе, разрабатывать предложения по преодолению законодательных и административных барьеров, взаимодействовать с региональными органами власти и бизнес-ассоциациями.