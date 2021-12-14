У предпринимателей края осталось два дня, чтобы подать заявление на получение единовременных выплат

Выплаты предоставляются из расчёта один МРОТ (12 792 рубля) на одного сотрудника для предприятий отраслей, наиболее пострадавших в период введения нерабочих дней. По данным ФНС, более восьми тысячам налогоплательщиков из нашего региона уже одобрили заявления на получение таких грантов. Это поможет поддержать более 35 тысяч жителей края, которые заняты в секторе малого и среднего предпринимательства.

Татьяна Бочарова, руководитель Агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края, отметила, что предпринимателям нужно всего лишь до 15 декабря включительно подать заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Деньги придут в течение восьми рабочих дней.

В списке малых и средних предприятий региона, которые могут рассчитывать на гранты, – кинотеатры, стоматологии, музеи, зоопарки, химчистки, парикмахерские, салоны красоты, спортивные учреждения, гостиницы, турагентства и т.д., отметили в Агентстве развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

Подробная инструкция по получению гранта на сайте ФНС по ссылке – https://www.nalog.gov.ru/rn24/business-support-2020/subsidy/