У предпринимателей спросят, чего не хватает в Норильске для развития туристического бизнеса

Агентство развития Норильска запускает опрос с целью формирования предложений по улучшению условий ведения туристического бизнеса и повышению эффективности взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с органами местного самоуправления и органами государственной власти.

В каких мерах поддержки нуждается туристический бизнес, какие формы финансовой поддержки наиболее востребованы, какой инфраструктуры недостаточно для развития турбизнеса - на эти и другие вопросы предлагается ответить предпринимателям туркластера «Арктический».

Пройти опрос можно до 18 августа по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1j4wLb7s7TLd_lAwR74nm2QU4zERW29q5qUn7ipBlpvk/viewform?edit_requested=true