У «Русской медной компании» могут отозвать лицензию на разработку медного месторождения в Башкирии.

Компания уже остановила работы из–за протестов экоактивистов.

Минприроды рассмотрит вопрос о прекращении лицензии «Русской медной компании» (РМК) на разработку Салаватского месторождения меди. В министерстве пояснили, что вопрос будет вынесен на комиссию по досрочному прекращению права пользования недрами при выявлении нарушений и отклонений от проектных решений.

Условия лицензии, которую в ходе аукциона в феврале 2019 года выиграла «Александринская горно–рудная компания» (АГК, «дочка» РМК), фактически уже были нарушены. АГК должна была в течение девяти месяцев начать геологоразведку на Салаватском участке недр, следует из сообщения на сайте РМК. Однако доразведку компания начала лишь летом 2020–го, а завершить планировала в сентябре 2021 года.