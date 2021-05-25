У школьников есть возможность проверить знание правил дорожного движения
У школьников есть возможность проверить знание правил дорожного движения
Госавтоинспекция разработала специальные тесты, предназначены для детей от 7 до 13 и от 14 до 17 лет.
Онлайн-тесты «Правила дорожной безопасности» включают в себя задания, воспроизводящие различные дорожные ситуации, вызывающие наибольшие затруднения у детей. Родители могут помочь ребёнку, если он засомневался в правильности своего ответа. Будьте уверены: в нужный момент он обязательно вспомнит ваш совет и воспользуется им.
Проверить себя можно, пройдя по ссылкам:
- тестирование «Правила дорожной безопасности для школьников 7-13 лет»;
- тестирование «Правила дорожной безопасности для школьников 14-17 лет».