У социально активных юных норильчан есть возможность отправиться в лагерь «Орлёнок»
У социально активных юных норильчан есть возможность отправиться в лагерь «Орлёнок»
Всероссийский детский центр «Орлёнок» совместно с Федеральной службой судебных приставов объявляют конкурс на участие в тематической общеразвивающей программе «Юные правозащитники».
Принять участие в конкурсе могут школьники от 11 до 16 лет, которые интересуются историей права, становлением государства и его институтов, изучающие правоведение, занимающие социально активную жизненную позицию.
Шестая тематическая смена «Юные правозащитники» пройдет в период с 30 мая по 19 июня 2023 года в лагере «Дозорный» детского центра «Орлёнок».
Для участия в конкурсе претендентам необходимо представить портфолио с достижениями в области истории, обществознания и права, а также подготовить реферат на заданную тему.
Более подробно ознакомиться с условиями конкурса можно на официальной странице ВДЦ «Орлёнок».
Конкурсанты, подготовившие наиболее интересные и содержательные задания, красочно их оформившие, войдут в список победителей, который будет опубликован на сайте Всероссийского детского центра.