У жителей Красноярья появилась возможность отправиться в бесплатное путешествие по России

Речь идёт о программе, которая была создана для поощрения перспективных и талантливых россиян. Награды в виде поездок по нашей стране получают победители, финалисты и активные участники конкурсов проектов платформы «Россия — страна возможностей» и Российского общества «Знание».

Каждое путешествие представляет собой экскурсию по знаковым местам и лекции от ведущих спикеров общества «Знание», а также участие в волонтёрских акциях, разработка проектов по улучшению городской среды, встречи с учёными и представителями органов власти.

В прошлом году в такое путешествие отправились более 50 тысяч человек из разных уголков страны. Более половины из них – молодые люди от 18 до 25 лет.

География проекта охватывает 79 регионов России, для выбора доступно 370 программ, которые реализуются более чем 55 туроператорами.