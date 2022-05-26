МАУ ИЦ «Норильские новости»

У жителей Красноярья появилась возможность отправиться в бесплатное путешествие по России

У жителей Красноярья появилась возможность отправиться в бесплатное путешествие по России

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У жителей Красноярья появилась возможность отправиться в бесплатное путешествие по России

Для этого достаточно стать участником проекта «Больше, чем путешествие».

У жителей Красноярья появилась возможность отправиться в бесплатное путешествие по России

Речь идёт о программе, которая была создана для поощрения перспективных и талантливых россиян. Награды в виде поездок по нашей стране получают победители, финалисты и активные участники конкурсов проектов платформы «Россия — страна возможностей» и Российского общества «Знание».

Каждое путешествие представляет собой экскурсию по знаковым местам и лекции от ведущих спикеров общества «Знание», а также участие в волонтёрских акциях, разработка проектов по улучшению городской среды, встречи с учёными и представителями органов власти.

В прошлом году в такое путешествие отправились более 50 тысяч человек из разных уголков страны. Более половины из них – молодые люди от 18 до 25 лет.

География проекта охватывает 79 регионов России, для выбора доступно 370 программ, которые реализуются более чем 55 туроператорами.

Фото из открытых источников
26 мая в 13:04 520
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