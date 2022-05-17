Ученики «IT-Куб.Норильск» сразились со студентами кафедры информационных систем и технологий ЗГУ в интеллектуальной игре

В марте этого года студенты первого и второго курсов кафедры информационных систем и технологий Заполярного государственного университета стали участниками пилотного этапа проекта по обучению новым IT-дисциплинам: «Спортивное программирование», «Автоматизация процессов предприятия в условиях экстренного замещения» и «Открытый интернет».

По итогам проделанной работы на минувших выходных в «IT-Куб. Норильск» прошло мероприятие, в котором приняли участие старшие учащиеся «IT-Куба» и студенты ЗГУ. Они состязались в интеллектуальной игре «IT брейн-ринг». Разбившись на команды, участники боролись за звание знатоков. Затем студенты в формате блиц-раунда презентовали свои проекты и отвечали на вопросы жюри и зрителей.

По итогам командных и индивидуальных состязаний экспертное жюри из числа преподавателей Заполярного государственного университета и «IT-Куб.Норильск» определило победителей состязания. Они получили сертификаты и памятные подарки.