Участились жалобы в Роспотребнадзор о нарушении прав потребителей при ремонте бытовой и цифровой техники

Как поясняют в ведомстве, недобросовестные исполнители используют различные схемы обмана потребителей. К примеру, после проведённой диагностики мастер в телефонном режиме согласовывает с клиентом вид необходимых работ и предварительную цену ремонта. А по завершении работ потребителю всё также по телефону сообщается, что стоимость услуги многократно возросла. При отказе от оплаты за подорожавший ремонт исполнитель требует оплатить услуги диагностики и курьерской доставки, стоимость которых, как правило, необоснованно завышена. При этом потребитель, согласившись оплатить заявленную исполнителем цену и получив оборудование обратно, нередко выясняет, что техника не ремонтировалась либо работы выполнены некачественно.

И в этом случае действия исполнителя услуг нарушают право потребителей на своевременное получение необходимой и достоверной информации об этих услугах.

Оказавшись в подобной ситуации, важно знать, что:

- потребитель вправе в разумный срок отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за работу суммы и возмещения других убытков;

- исполнитель не может выполнять дополнительные работы (услуги) за плату без согласия потребителя. Иначе гражданин вправе отказаться от оплаты таких работ;

- согласие потребителя на выполнение дополнительных работ за плату должно оформляться исполнителем в письменной форме.