Участковый из Норильска стал лидером по итогам первого этапа голосования

20 сентября завершился первый этап голосования в конкурсе «Народный участковый-2020». Отдать свой голос мог любой желающий путём онлайн-голосования на официальном сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю. По итогам голосования на первом месте - Евгений Никитин, у которого на счету 350 голосов.

На втором месте Вячеслав Байзель, участковый уполномоченный полиции Минусинска, а на третьем - Михаил Саранов из Енисейска.

Второй этап голосования пройдет с 7 по 16 октября, также путём онлайн-голосования.

Напомним, что конкурс стартовал 11 сентября. Сам конкурс был создан для того, чтобы повысить уровень доверия населения и сформировать позитивное мнение со стороны общества о сотрудниках полиции.