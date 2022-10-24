Участникам специальной военной операции и их семьям окажут дополнительные меры поддержки

Главным вопросом для обсуждения стали дополнительные меры поддержки для мобилизованных и членов их семей, которые будут работать в дополнение к уже существующим. По поручению губернатора Александра Усса документ уже находится в разработке. Новые меры поддержки, по мнению губернатора, должны носить максимально адресный характер. Соответствующий указ он подпишет уже завтра.

«Указ по мере исполнения, возможно, будет меняться, дополняться. Все должны быть готовы к тому, что в любое время в него могут вноситься коррективы, могут быть прописаны какие-то дополнительные меры поддержки военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции», – отметил глава региона.

Напомним, что сейчас в крае предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей жителям, которые были призваны в рамках частичной мобилизации.

Помимо этого, комплексные центры социального обслуживания оказывают помощь всем обратившимся семьям участников СВО в решении повседневных и бытовых вопросов.

Вторая часть совещания была посвящена вопросам безопасности. В целом ситуация в крае спокойная, поэтому в регионе был объявлен базовый уровень безопасности. В этом случае регионы должны усилить охрану общественного порядка и жизненно важных объектов (транспорта, коммуникаций и связи, энергетики), а также объектов повышенной опасности.