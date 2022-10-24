Участникам специальной военной операции и их семьям окажут дополнительные меры поддержки
Участникам специальной военной операции и их семьям окажут дополнительные меры поддержки
Сегодня в краевой столице состоялось первое заседание оперативного штаба по вопросам введения на территории Красноярского края режима базовой готовности. Напомним, что он был сформирован по поручению главы государства Владимира Путина.
Главным вопросом для обсуждения стали дополнительные меры поддержки для мобилизованных и членов их семей, которые будут работать в дополнение к уже существующим. По поручению губернатора Александра Усса документ уже находится в разработке. Новые меры поддержки, по мнению губернатора, должны носить максимально адресный характер. Соответствующий указ он подпишет уже завтра.
«Указ по мере исполнения, возможно, будет меняться, дополняться. Все должны быть готовы к тому, что в любое время в него могут вноситься коррективы, могут быть прописаны какие-то дополнительные меры поддержки военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции», – отметил глава региона.
Напомним, что сейчас в крае предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей жителям, которые были призваны в рамках частичной мобилизации.
Помимо этого, комплексные центры социального обслуживания оказывают помощь всем обратившимся семьям участников СВО в решении повседневных и бытовых вопросов.
Вторая часть совещания была посвящена вопросам безопасности. В целом ситуация в крае спокойная, поэтому в регионе был объявлен базовый уровень безопасности. В этом случае регионы должны усилить охрану общественного порядка и жизненно важных объектов (транспорта, коммуникаций и связи, энергетики), а также объектов повышенной опасности.