Участники акселератора «Большая разведка. Заполярье» подведут итоги трёхмесячной работы

«Проект ЗГУ «Большая разведка. Заполярье» был поддержан фондом целевого капитала «Наш Норильск» в рамках второго конкурса долгосрочных социальных проектов программы «Основной ресурс 2.0». Он направлен на повышение компетенций и квалификации местных кадров, а также на привлечение на территорию новых технологических команд для развития инновационных проектов, поиск и внедрение новых технологий и разработок. Для Норильска темы привлечения и развития кадров, внедрения инноваций, в том числе социальных, сегодня очень актуальны. Эти два направления являются ключевыми и в стратегии фонда «Наш Норильск», поэтому мы поддержали проект и рассчитываем, что команды акселератора проявят свои лучшие качества, будут полезны городу и предложат действительно технологичные, интересные проекты», - рассказала Анна Макуха, директор фонда целевого капитала «Наш Норильск».

«ЗГУ имени Н. М. Федоровского играет одну из ключевых ролей в формировании актуальной проблематики для развития Арктической зоны Российской Федерации и адаптации продуктов и технологий, востребованных в Норильском промышленном районе. Университет является сложившейся экосистемой, где происходит взаимодействие исследователей, разработчиков со всеми ключевыми потенциальными заказчиками — от органов власти до институтов развития и бизнеса. Внедрение и коммерциализация продуктов и технологий требует наличия площадок для испытаний и верификации — подтверждения того, что предлагаемые решения окажутся эффективными и жизнеспособными. Университет в этом процессе выступает проводником для «приземления» проектов на территории Норильска», - добавил Аркадий Тарасевич, проректор по научной работе Заполярного государственного университета.

Всего на участие в акселераторе была подана 121 заявка из 46 городов России. В числе лидеров по количеству заявок оказались Санкт-Петербург, Москва, Красноярский и Пермский край.

На первом туре были отобраны 83 проекта, большинство из которых из области новых производственных технологий. До демо-дня дошли 14 команд.

В течение трёх месяцев участники акселератора проходили полезные мастер-классы, слушали познавательные лекции, а также работали над своими проектами.

«Мы рады представить результаты работы участников акселератора. Демо-день будет отличной возможностью для команд показать свои инновационные разработки и привлечь внимание потенциальных партнёров и заказчиков Норильска. Мы уверены, что акселератор «Большая разведка. Заполярье» станет важным фактором технологического развития Норильска и Красноярского края», — сообщил Владимир Постников, директор Центра трансфера технологий ПНИПУ, руководитель акселератора «Большая разведка».

В рамках демо-дня команды презентуют свои разработки, среди которых:

– устройство и система контроля глубины заложения скважины для буровзрывных работ;

– проект по снижению расхода графитированных электродов для металлургических заводов;

– технология производства экологичных магнитных частиц S.M.Art Metals;

– платформа для управления тренажёрной подготовкой персонала с каталогом готовых тренажёров виртуальной реальности;

– система мониторинга состояния водителя, основанная на технологиях искусственного интеллекта, интернета вещей и компьютерного зрения;

– морозоустойчивые химические анкеры;

– модульная вертикальная ферма, оснащённая технологией искусственного интеллекта для оптимизации выращивания растений «Северный оазис», и многие другие.

Никита Наумов, руководитель новых направлений команды проекта по озеленению склонов и общественных пространств, отметил, что команда приняла участие в акселераторе для тестирования гипотез и потенциала выхода на новые рынки сбыта и развития, а также для согласования пилотов и продаж продукции: «На акселерации мы сформировали несколько направлений, провели расчёты новых решений и представили ключевые концепции сотрудничества. Нам нравится такой формат, и мы ждём существенного развития и содействия. Отмечу, что самым эффективным элементом взаимодействия оказался формат организации встреч с потенциальными заказчиками. Отдельно хочу отметить поддержку и результативную вовлечённость Владимира Постникова, а также его обширную работу по разным проектам. Он знал все проекты досконально».

Лучшие проекты акселератора разделят между собой грантовый фонд в размере 1 млн рублей.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Организаторами программы выступают Заполярный государственный университет и Всероссийский конкурс-акселератор «Большая разведка».

Ключевыми партнёрами программы являются фонд целевого капитала «Наш Норильск», ЗФ «Норникель», Агентство развития Норильска.