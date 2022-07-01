Участники бизнес-клуба «Фокс» презентовали свои первые бизнес-идеи

Среди проектов, которые представили юные предприниматели: CatHat – авторская идея по созданию шапок в виде кошек; event-агентство для организации праздников в Норильске и Дудинке; подростковый клуб; компания - разработчик компьютерных игр; кофейня и киностудия «для отнимания свободного времени во время просмотра фильмов и желания расслабиться».

Директор бизнес-клуба «Фокс» Василий Шадт отмечает, что главная цель – раскрытие творческого потенциала детей – достигнута. «Всё не просто так. Проекты, которые представили ребята, мы не уберём в дальний ящик. Вместе с экспертами мы их ещё раз внимательно посмотрим, изучим. Если какой-то из проектов покажется нам перспективным, мы готовы его проинвестировать», - рассказал он.

Участники «Фокса» в течение месяца изучали основы финансовой грамотности и маркетинга, осваивали азы актерского мастерства и публичного выступления, прокачивали английский язык, окунались в предпринимательскую среду на профильных тренингах и встречах с действующими бизнесменами. Школьники посетили хлебозавод, фотостудию в Талнахе и ресторан быстрого питания «Бургер-ринг»; катались на катамаранах на озере Долгом, ходили в кинотеатр, учились танцевать и прорабатывали бизнес-идеи.

Директор АРН Максим Миронов считает, что знакомство с предпринимательством как профессией и образом жизни начинать лучше в детстве: «Мы в Агентстве с самого начала занимались популяризацией и обучением предпринимательству. Ежемесячно у нас проходят семинары и тренинги, но, как правило, они ориентированы на уже действующих бизнесменов или тех, кто подумывает о запуске собственного дела. Однако многие образовательные практики показывают, что начинать подготовку лучше в школьном возрасте. Это позволяет начинающим коммерсантам прийти к более глубокому пониманию процессов и лучше адаптироваться».