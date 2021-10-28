Участники Большой норильской экспедиции рассказали о её важных этапах

Первый этап – пробоотбор, то есть взятие проб. Учёные во время полевых работ отобрали более тысячи проб общим весом около 800 килограммов. Это и было главной задачей экспедиции. При взятии проб участники соблюдали особые правила – нельзя просто набрать водички в бутылку, делать это нужно по особой методике, чтобы в пробах не оказалось примесей. К каждой пробе составляется описание в соответствии с ГОСТом. При повторном пробоотборе используют геометки и берут пробы в тех же местах, что и предыдущие, с точностью до нескольких метров.

Далее следует анализ взятых проб. Учёные определяют предельно допустимую концентрацию (ПДК) различных веществ в воде. Благодаря этому становится ясно, можно ли воду пить, купаться в ней и пригодна ли она для размножения рыбы. Как показал второй сезон экспедиции, показатели ПДК превышены только на одной точке – на ручье Надеждинский, да и то на тысячные доли грамма.

Пробы воды исследуются и на предмет того, сохранились ли в ней организмы, простые и сложные. Ведь если гибнут они, значит, гибнет и рыба. Организмы, чувствительные к определённому загрязнению, называют индикаторами. Их присутствие в воде означает, что ситуация находится в пределах нормы. Самыми информативными индикаторами считаются черви и личинки, которыми кормится рыба. Сами рыбы также являются индикаторами.

Помимо взятия проб учёные установили в верхнем слое почвы на разных глубинах 50 датчиков для изучения состояния вечной мерзлоты. Замеры будут вестись в течение года. Принцип работы датчиков прост – приборы шесть раз в сутки замеряют температуру почвы. Полученные данные позволят отследить скорость потепления в Арктике, что особенно важно для Норильска.

После полевых этапов учёные приступают к лабораторным исследованиям. Все пробы отправляются на высушивание, просеивание и истирание, далее образцы поступают в институты СО РАН в Новосибирске, Барнауле, Томске, Красноярске, Норильске и Якутске. В лабораториях будет установлено наличие или отсутствие в пробах нефтепродуктов, определён химический и микробиологический состав. Будут выявлены и наиболее токсичные загрязнители.