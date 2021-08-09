Участники исследовательской экспедиции по Енисейскому заливу подвели её первые итоги

«Первым шагом к дальнейшему развитию туризма на нашей территории было создание туркластера «Арктический», который объединяет полуостров Таймыр, Северную землю и Норильск. Это почти 900 тысяч квадратных километров, и одно из самых труднодоступных мест в мире, но в то же время с огромным туристическим потенциалом. Кластерный подход позволяет нам участвовать в федеральных программах, получать гранты. Уже есть первые результаты: в туркластер вошли 63 резидента с общим объёмом инвестиций более 4 млрд рублей; мы провели бесплатную классификацию коллективных средств размещения и организовали обучение гидов и экскурсоводов; помогли предпринимателям в привлечении грантовых средств на общую сумму более 17 млн рублей. Мы видим интерес к таймырским землям со стороны туристических компаний, поэтому продолжаем открывать новые точки на карте Таймыра», - рассказал Максим Миронов, директор Агентства развития Норильска.

Это первая экспедиция по Енисейскому заливу за долгое время. Последний раз эту местность изучали в 1926-1927 годах, во время приполярной переписи кочевых народов Крайнего Севера. Но тогда и возможности, и задачи были иные. Поэтому, по мнению краеведа и сотрудника объединённой дирекции Заповедников Таймыра Станислава Стрючкова, истинную ценность состоявшейся экспедиции ещё только предстоит оценить.

Несмотря на то что для наблюдения за птицами сезон выдался неподходящий, исследователям удалось составить представление о разнообразии видов пернатых на Таймыре.

«Всего мы обнаружили 56 видов птиц: гусеобразные, кулики, чайки, поморники, крачки, дневные хищные, совы, гагары и, конечно, воробьиные», - говорит участница экспедиции, биолог и орнитолог Софья Розенфельд.

Остров Сибирякова, Сопочная Карга и Бреховские острова оказались самыми удачными точками для бёрдвотчинга. Здесь же, к удивлению всех участников экспедиции, был обнаружен новый для Таймыра вид чайки.

Этнограф Валерия Васильева участвует уже во второй экспедиции, организованной АРН. Этнографический материал помимо прочего ей удалось найти на одной из полярных станций и в посёлке Иннокентьевский, который в программе значился как заброшенный, но на самом деле оказался жилым.

«Моё главное наблюдение - переменчивый образ жизни тундровиков, - делится учёный. - Например, человек может в определенные периоды - ход гуся или корюшки - надолго выезжать из посёлка и фактически жить сразу на несколько точек. При этом его часто сопровождает семья. То есть если мы думаем, что люди постоянно живут и работают в посёлках, то это не так. Многие из них долгое время проводят на выезде».

Анастасия Король, руководитель экспедиции и заместитель директора АРН по развитию туризма оценивает поездку как успешную: «Нам всем предстоит обработать привезённый материал, но уже сейчас очевидно, что с поставленными задачами мы справились. Мне как специалисту, который будет заниматься развитием туризма на этих территориях, удалось описать полноценный туристический маршрут. Мы собрали уникальный фото- и видеоматериал для информационной платформы Arctic Zone. До сих пор в свободном доступе в интернете практически нет фотографий Бреховских островов или острова Сибирякова. Мы убедились в этом, когда готовились к экспедиции. Теперь таких белых пятен будет меньше».

В конце августа АРН планирует провести ещё одну экспедицию - к мысу Челюскина и архипелагу Новая Земля.