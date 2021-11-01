Участники клуба «ВЭБ «Норильск 360» прошли обучение в Санкт-Петербурге по программе «Школа юного гида»

В северной столице завершилась стажировка по программе «Школа юного гида», которая была организована для норильских старшеклассников – участников клуба «ВЭБ «Норильск 360» Центром развития туризма города Норильска и Санкт-Петербургской культурно-просветительской организацией «Успешное поколение».

Стажировка проходила в рамках реализации проекта «Виртуальное экскурсионное бюро «Норильск 360», победившего в конкурсе социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норильского никеля». Партнёрами проекта выступили администрация Норильска, Проектный офис развития Арктики, Агентство развития Норильска, авиакомпания «НордСтар», ООО «Панарктик Стар», Фонд поддержки социально-экономического и регионального развития «Возможность», Таймырский местный фонд содействия развитию науки, культуры, образования и спорта «Красноярская Арктика» и другие.

Программа, по которой специалисты просветительской организации «Успешное поколение» работали с юными норильчанами, была насыщенной: методические, семинарские занятия, тренинги и мастер-классы. В рамках деловой игры школьники учились развивать лидерские качества и коммуникативные навыки, на занятиях по ораторскому мастерству — правильно налаживать коммуникации, в рамках делового блока узнали, как открыть собственное дело в сфере туриндустрии и гостеприимства и создать успешный проект. Они учились профессиональной фото- и видеосъёмке, моделированию ситуаций на туристских маршрутах, открывая для себя туротрасль с профессиональной точки зрения. Участники стажировки узнали о популярных видах и трендах развития отрасли, выявили особенности туристской инфраструктуры своего арктического города, научились определять целевую аудиторию, обсуждали экономику впечатлений и комбинированные бизнес-идеи, что необходимо для формирования турпродукта.

Примечательно, что норильские школьники были не только участниками экскурсий по достопримечательностям города на Неве, но и сами выступали в роли гидов, учились работать с группами туристов. Они проводили экскурсии под руководством наставника по уже подготовленным технологическим картам в районе Дворцовой площади, Петропавловской крепости и в других популярных местах Санкт-Петербурга. Петербургский экскурсовод-профессионал Зарина Ландарь, которая работала с ребятами на маршрутах, отметила активность, инициативность и неподдельный интерес юных норильчан к работе.

В заключительный день стажировки норильские старшеклассники приняли участие в тренинге по разработке маршрута, технологической карты, паспорта объекта. Итоговой работой ребят по обучающей программе станет самостоятельное проведение экскурсии по площади Александра Невского под руководством наставника и в присутствии приглашённых гостей.